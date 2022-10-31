パワーが優勝 米男子ゴルフ
2022年10月31日10時28分
【ニューヨーク時事】米男子ゴルフのバミューダ選手権は３０日、英領バミューダ諸島のポートロイヤルＧＣ（パー７１）で最終ラウンドが行われ、７０で回ったシーマス・パワー（アイルランド）が通算１９アンダーで優勝し、ツアー通算２勝目を挙げた。
パワーが優勝 米男子ゴルフ
2022年10月31日10時28分
【ニューヨーク時事】米男子ゴルフのバミューダ選手権は３０日、英領バミューダ諸島のポートロイヤルＧＣ（パー７１）で最終ラウンドが行われ、７０で回ったシーマス・パワー（アイルランド）が通算１９アンダーで優勝し、ツアー通算２勝目を挙げた。
特集
ゴルフ
パワーが優勝 米男子ゴルフ(10/31 10:28)
マークセン、５連勝で賞金王に ツアー最多タイの通算２０勝―シニアゴルフ(10/30 22:28)
渋野、「裏街道」からトップ１０ 三菱電機女子ゴルフ(10/30 21:23)
鈴木は３位 男子アマゴルフ(10/30 20:44)
川崎、最後までＶ争い 三菱電機女子ゴルフ(10/30 20:28)
地に足着けて万感Ｖ 苦難乗り越えたキンクミ―三菱電機女子ゴルフ(10/30 19:18)
実力者星野、涙の地元Ｖ 賞金王争いに名乗り―平和ＰＧＭゴルフ(10/30 17:53)
平和ＰＧＭゴルフ・談話(10/30 17:41)
３３歳金田、１１年ぶり２勝目 ツアー最長ブランクでＶ―三菱電機女子ゴルフ(10/30 17:41)
星野が今季初Ｖ 平和ＰＧＭゴルフ(10/30 16:06)
鈴木は３打差４位 男子アマゴルフ(10/29 21:23)
渋野、切り替えて挽回 三菱電機女子ゴルフ(10/29 18:56)
金田、１１年ぶりＶへ前進 三菱電機女子ゴルフ(10/29 18:29)
金田が首位浮上 川崎２位、渋野２８位で通過―三菱電機女子ゴルフ(10/29 18:02)
６７歳倉本、エージシュート 久保と並び首位発進―シニアゴルフ(10/29 17:47)
平和ＰＧＭゴルフ・談話(10/29 17:26)
星野、地元でパワーアップ 平和ＰＧＭゴルフ(10/29 17:25)
星野が単独首位 平和ＰＧＭゴルフ(10/29 16:37)
三菱電機女子ゴルフ・談話(10/28 20:53)
渋野、かみ合わず 三菱電機女子ゴルフ(10/28 20:40)
鈴木、２打差の４位 男子アマゴルフ(10/28 20:13)
川崎、楽しんではつらつ 三菱電機女子ゴルフ(10/28 18:59)
川崎、西郷、川岸が首位 畑岡２５位、渋野６１位―三菱電機女子ゴルフ(10/28 18:00)
中島啓太、Ｂ・ジョーンズが首位 平和ＰＧＭゴルフ(10/28 17:59)
鈴木が２位発進 男子アマゴルフ(10/27 21:24)
星野が単独首位発進 平和ＰＧＭゴルフ(10/27 16:34)
連覇懸かる渋野が最終調整 畑岡は２年ぶり日本ツアー―三菱電機女子ゴルフ(10/27 16:29)
コラム・連載