９月の鉱工業生産、１．６％低下
2022年10月31日08時59分
経済産業省が３１日発表した９月の鉱工業生産指数速報値（２０１５年＝１００、季節調整済み）は９８．６と、前月比１．６％低下した。低下は４カ月ぶり。生産の基調判断は「緩やかな持ち直しの動き」に据え置いた。
９月の鉱工業生産、１．６％低下
2022年10月31日08時59分
経済産業省が３１日発表した９月の鉱工業生産指数速報値（２０１５年＝１００、季節調整済み）は９８．６と、前月比１．６％低下した。低下は４カ月ぶり。生産の基調判断は「緩やかな持ち直しの動き」に据え置いた。
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