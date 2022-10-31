時事ドットコムニュース

>

政治

>

首相動静（１０月３１日）

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

首相動静（１０月３１日）

2022年10月31日22時02分

　午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
　午前９時４６分、公邸発。同４７分、官邸着。
　午前９時４９分から同１０時１２分まで、総務相、厚生労働相、デジタル相、栗生俊一官房副長官、藤井健志官房副長官補、デジタル庁の赤石浩一デジタル審議官、村上敬亮国民向けサービスグループ長、総務省の内藤尚志総務審議官、吉川浩民自治行政局長、厚労省の大島一博事務次官、伊原和人保険局長。
　午前１１時２０分から同５１分まで、国家安全保障会議。
　午後２時から同３０分まで、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。
　午後２時３９分から同４６分まで、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。同４７分から同５４分まで、滝沢内閣情報官。
　午後４時２６分、官邸発。
　午後４時３０分、自民党本部着。
　午後４時３１分から同５時１分まで、同党の副総裁、幹事長。
　午後５時２分から同２０分まで、党役員会。同２３分、同所発。同２６分、官邸着。
　午後５時３０分から同５５分まで、元総務相。
　午後６時１８分、官邸発。
　午後６時３１分、東京・東麻布の中国料理店「富麗華」着。自民党の元幹事長と会食。元幹事長代理、元宿仁党本部事務総長、岸田派事務総長同席。
　午後８時２５分、同所発。
　午後８時３７分、公邸着。
　午後１０時現在、公邸。来客なし。

関連記事

  • 首相動静(10月30日)
  • 韓国事故に「深い悲しみ」 岸田首相
  • 首相動静(10月29日)

特集

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

政治用語

政治

もっと見る

コラム・連載

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
１０月号の特集は「世界で進む分断」。 米中・米ロの対立や米中間選挙、欧州政治情勢など分断の実像に迫る。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ