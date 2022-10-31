首相動静（１０月３１日）
2022年10月31日22時02分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前９時４６分、公邸発。同４７分、官邸着。
午前９時４９分から同１０時１２分まで、寺田稔総務相、加藤勝信厚生労働相、河野太郎デジタル相、栗生俊一官房副長官、藤井健志官房副長官補、デジタル庁の赤石浩一デジタル審議官、村上敬亮国民向けサービスグループ長、総務省の内藤尚志総務審議官、吉川浩民自治行政局長、厚労省の大島一博事務次官、伊原和人保険局長。
午前１１時２０分から同５１分まで、国家安全保障会議。
午後２時から同３０分まで、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。
午後２時３９分から同４６分まで、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。同４７分から同５４分まで、滝沢内閣情報官。
午後４時２６分、官邸発。
午後４時３０分、自民党本部着。
午後４時３１分から同５時１分まで、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。
午後５時２分から同２０分まで、党役員会。同２３分、同所発。同２６分、官邸着。
午後５時３０分から同５５分まで、石田真敏元総務相。
午後６時１８分、官邸発。
午後６時３１分、東京・東麻布の中国料理店「富麗華」着。自民党の二階俊博元幹事長と会食。林幹雄元幹事長代理、元宿仁党本部事務総長、根本匠岸田派事務総長同席。
午後８時２５分、同所発。
午後８時３７分、公邸着。
午後１０時現在、公邸。来客なし。