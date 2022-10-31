３１日の朝刊（都内最終版）☆１
2022年10月31日07時01分
【１面トップ】
〔朝日〕群衆雪崩か 邦人２人死亡 ソウル・梨泰院 １５４人犠牲
〔毎日〕ソウル転倒１５３人死亡 ハロウィーン雑踏 日本人２人犠牲 多くは２０～３０代▽「衝撃と悲しみ」首相メッセージ
〔読売〕ソウル将棋倒し死者１５４人に 日本人女性２人犠牲 ハロウィーン若者密集
〔日経〕「すご腕」雇えぬ政府 人材確保、企業と争奪戦 職員の出身高で財務省青田買い〔ニッポンの統治「官邸１強」の後(1)〕
〔産経〕ソウル雑踏事故１５４人死亡 ハロウィン前 邦人２女性も 繁華街・梨泰院 狭い坂 次々倒れ▽１人は北海道出身２６歳か
〔東京〕ソウル群衆転倒１５４人死亡 ハロウィーン前 邦人２女性犠牲
【他の１面独自記事】
◆南鳥島沖レアアース採掘 水深６０００メートル 脱中国依存 開発へ（読売）
◆岸田内閣、支持最低４２％ 旧統一教会「解散請求すべき」７８％（日経）
◆安保インフラ整備へ協議会 省庁横断 南西諸島の港湾強化（産経）
【共通ニュース】
◆オリックス日本一 ２６年ぶり
◆露「穀物輸出」履行を停止 「黒海艦隊に攻撃」主張
◆福島知事選 内堀氏３選
◆熊本市長選に３人が立候補
◆処理水放出巡る漁業継続支援 新基金「３００億円上回る」
◆ソマリア爆発１００人死亡 首都 イスラム過激派テロか（続）