東 力士名 部 屋 出 身 西 力士名 部 屋 出 身

横 綱 照ノ富士伊勢浜 モンゴ

大 関 貴景勝 常盤山 兵 庫 大 関 正 代 時津風 熊 本

関 脇 若隆景 荒 汐 福 島 関 脇 豊昇龍 立 浪 モンゴ

関 脇 ×御嶽海 出羽海 長 野

小 結 ○玉 鷲 片男波 モンゴ 小 結 霧馬山 陸 奥 モンゴ

小 結 ◎翔 猿 追手風 東 京 小 結 ×大栄翔 追手風 埼 玉

前頭 １ 高 安 田子浦 茨 城 前頭 １ 琴ノ若 佐渡嶽 千 葉

２ 明 生 立 浪 鹿児島 ２×逸ノ城 湊 モンゴ

３ 宇 良 木 瀬 大 阪 ３ 翠富士 伊勢浜 静 岡

４ 若元春 荒 汐 福 島 ４ 佐田の海境 川 熊 本

５ 北勝富士八 角 埼 玉 ５ 錦富士 伊勢浜 青 森

６ 錦 木 伊勢海 岩 手 ６ 竜 電 高田川 山 梨

７ 遠 藤 追手風 石 川 ７ 妙義龍 境 川 兵 庫

８ 宝富士 伊勢浜 青 森 ８ 栃ノ心 春日野 ジョー

９ 隆の勝 常盤山 千 葉 ９×阿 炎 錣 山 埼 玉

１０ 碧 山 春日野 ブルガ １０ 千代翔馬九 重 モンゴ

１１ 阿武咲 阿武松 青 森 １１ 琴勝峰 佐渡嶽 千 葉

１２ 琴恵光 佐渡嶽 宮 崎 １２ 千代大龍九 重 東 京

１３ 隠岐の海八 角 島 根 １３ 王 鵬 大 嶽 東 京

１４ 一山本 放 駒 北海道 １４○東 龍 玉ノ井 モンゴ

１５○ 輝 高田川 石 川 １５◎熱海富士伊勢浜 静 岡

１６ 照 強 伊勢浜 兵 庫 １６ 平戸海 境 川 長 崎