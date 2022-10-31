つり橋崩落、６０人死亡 １９世紀建設、５日前に改修―インド
2022年10月31日02時03分
【ニューデリー時事】インド西部グジャラート州で３０日夜、つり橋が崩落して数百人が川に転落し、少なくとも６０人が死亡した。地元メディアが報じた。橋は１９世紀に建設され、５日前に改修工事を終え再開通したばかりだったという。
つり橋崩落、６０人死亡 １９世紀建設、５日前に改修―インド
2022年10月31日02時03分
【ニューデリー時事】インド西部グジャラート州で３０日夜、つり橋が崩落して数百人が川に転落し、少なくとも６０人が死亡した。地元メディアが報じた。橋は１９世紀に建設され、５日前に改修工事を終え再開通したばかりだったという。
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