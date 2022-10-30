日本シリーズ表彰選手 プロ野球
2022年10月30日22時27分
▽最高殊勲選手 杉本（オリックス）▽優秀選手 山崎福、吉田正（以上オリックス）塩見（ヤクルト）▽敢闘選手 オスナ（ヤクルト）
日本シリーズ表彰選手 プロ野球
2022年10月30日22時27分
▽最高殊勲選手 杉本（オリックス）▽優秀選手 山崎福、吉田正（以上オリックス）塩見（ヤクルト）▽敢闘選手 オスナ（ヤクルト）
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