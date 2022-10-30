ソウル雑踏事故で対策室 外務省
2022年10月30日20時32分
外務省は３０日午後、韓国・ソウルで起きた雑踏事故を受け、安藤俊英領事局長をトップとした対策室を設置した。邦人２人の死亡が確認されており、対策室は引き続き被害情報の収集などに当たる。
ソウル雑踏事故で対策室 外務省
2022年10月30日20時32分
外務省は３０日午後、韓国・ソウルで起きた雑踏事故を受け、安藤俊英領事局長をトップとした対策室を設置した。邦人２人の死亡が確認されており、対策室は引き続き被害情報の収集などに当たる。
特集
政治用語
政治
弾薬、部品不足が深刻化 防衛省、継戦能力に危機感(10/31 07:12)
子育て予算、欧州並みに拡充を 公明・高木政調会長インタビュー(10/31 07:12)
福島知事に内堀氏３選 共産系新人破る(10/31 00:48)
首相動静（１０月３０日）(10/30 22:09)
ソウル雑踏事故で対策室 外務省(10/30 20:32)
現新３氏の争い 熊本市長選(10/30 17:26)
韓国事故に「深い悲しみ」 岸田首相(10/30 13:59)
日本から「不都合な真実」発信 中国脱出の元国営テレビ記者(10/30 07:10)
次期衆院選「百数十議席」目標 立民・泉代表インタビュー(10/30 07:06)
「教団断交」通知に地方苦慮 自民、統一選の公認基準曖昧(10/30 07:05)
首相動静（１０月２９日）(10/29 22:02)
岸田首相、麻生副総裁と会食(10/29 19:07)
米製トマホーク導入案浮上 反撃能力の整備念頭―政府(10/29 07:16)
岸田首相の苦境映す歳出増 官邸・自民の力関係変化(10/29 07:13)
ガルージン駐日大使、来月退任 ロシア(10/29 01:21)
首相動静（１０月２８日）(10/28 22:40)
岸田首相、公明代表と会食(10/28 22:39)
電気・ガス、世帯４．５万円負担減 欧米並みインフレ回避―岸田首相記者会見(10/28 21:41)
山田外務副大臣、推薦確認書に署名 旧統一教会関連団体(10/28 21:15)
「マイナ保険証」紛失でも保険診療 岸田首相(10/28 20:56)
文化庁宗務課、来月３８人に増員 旧統一教会への質問権行使―岸田首相(10/28 20:29)
北朝鮮が弾道ミサイル２発 １４日以来、日本海ＥＥＺ外に(10/28 19:42)
野党「膨張予算」と批判 総合経済対策、効果を疑問視(10/28 19:28)
立民代表、統一選へ「力結集」 全国幹事長会議を開催(10/28 19:09)
ライバル成り済ましビラ配布 「旧統一教会と関係」、福岡市議辞職(10/28 18:45)
ロシアとの協力事業、再考を 「サハリン２」念頭か―リトアニア首相(10/28 18:44)
教団関係者を法務省案内か 井野防衛副大臣「否定しない」(10/28 18:42)
高裁判決「極めて適切」 片山元地方創生相(10/28 18:12)
木原副長官、教団側から推薦状 岸田首相最側近、野党は辞任要求―旧統一教会(10/28 17:55)
消費者契約法の改正を 教団被害救済で自公提言(10/28 17:44)
コラム・連載