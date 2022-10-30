食料危機、Ｇ２０で議論を ウクライナ大統領、ロシア追放訴え
2022年10月30日18時48分
ウクライナのゼレンスキー大統領は２９日、黒海経由の穀物輸出を巡る合意の履行をロシアが無期限停止すると発表したことを非難した。その上で１１月にインドネシア・バリ島で開かれる２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）で対応を議論するよう訴え、Ｇ２０からのロシア追放も呼び掛けた。
食料危機、Ｇ２０で議論を ウクライナ大統領、ロシア追放訴え
2022年10月30日18時48分
ウクライナのゼレンスキー大統領は２９日、黒海経由の穀物輸出を巡る合意の履行をロシアが無期限停止すると発表したことを非難した。その上で１１月にインドネシア・バリ島で開かれる２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）で対応を議論するよう訴え、Ｇ２０からのロシア追放も呼び掛けた。
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