主な日本選手の成績（２９日） 欧州サッカー
2022年10月30日14時14分
【ドイツ】
▽遠藤航、伊藤洋（シュツットガルト） アウクスブルク戦でともにフル出場。２―１。
▽浅野（ボーフム） ウォルフスブルク戦でベンチ外。０―４。
▽田中碧（２部デュッセルドルフ） キール戦で後半途中までプレー。２―１。
【イングランド】
▽中山（２部ハダースフィールド） ミルウォール戦にフル出場。前半９分に決勝点を挙げた。１―０。
【スペイン】
▽橋本（２部ウエスカ） ラスパルマス戦でフル出場。１―０。
▽柴崎（２部レガネス） ラシン・サンタンデル戦で後半途中までプレー。０―０。
【ポルトガル】
▽守田（スポルティング） アロウカ戦でベンチ外。０―１。
▽田川（サンタクララ） ポルト戦で後半途中までプレー。１―１。
【ベルギー】
▽上田（セルクル・ブルージュ） コルトレイク戦で後半途中までプレー。１―１。
▽ＧＫシュミット、香川、岡崎、橋岡、林（シントトロイデン） ウェステルロー戦でシュミット、岡崎、橋岡、林はフル出場し、香川は後半途中からプレー。林は後半３８分に決勝点を挙げた。３―２。
【スイス】
▽瀬古（グラスホッパー） ルツェルン戦でフル出場。１―３。（時事）