日本人被害の情報なし 在韓国大使館
2022年10月30日02時11分
【ソウル時事】在韓国日本大使館が３０日明らかにしたところによると、ソウルで２９日に起きた将棋倒しとみられる事故で、日本人が巻き込まれたとの情報は現時点で入っていない。
日本人被害の情報なし 在韓国大使館
2022年10月30日02時11分
【ソウル時事】在韓国日本大使館が３０日明らかにしたところによると、ソウルで２９日に起きた将棋倒しとみられる事故で、日本人が巻き込まれたとの情報は現時点で入っていない。
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