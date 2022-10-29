【女子ゴルフ・樋口久子・三菱電機レディース】第２日（２９日、埼玉・武蔵丘ＧＣ、６６５０ヤード＝パー７２、賞金総額８０００万円、優勝１４４０万円）

１１年ぶりのツアー２勝目を目指す３３歳の金田久美子が６７で回り、通算９アンダーで前日の４位から単独首位に浮上した。

３打差の２位は、２週連続優勝が懸かる川崎春花。さらに１打差で川岸史果が３位。菅沼菜々が４位につけた。６１位から出た渋野日向子は通算１オーバーとし、畑岡奈紗らに並ぶ２８位に浮上。通算３オーバーまでの５７人が決勝ラウンドに進んだ。