Ｊ１リーグ戦第３３節・横浜Ｍ―浦和
2022年10月29日17時24分
▽日産ス
横浜Ｆ・マリノス ４ ２―０ １ 浦和レッズ
勝点６５ ２―１ 勝点４４
▽得点者【Ｍ】エウベル(6)(7)（１７分、５７分）アンデルソンロペス(10)(11)（３７分、６５分）
【浦】ユンカー(7)（６７分）
▽観衆 ４６３８７人
Ｊ１リーグ戦第３３節・横浜Ｍ―浦和
2022年10月29日17時24分
▽日産ス
横浜Ｆ・マリノス ４ ２―０ １ 浦和レッズ
勝点６５ ２―１ 勝点４４
▽得点者【Ｍ】エウベル(6)(7)（１７分、５７分）アンデルソンロペス(10)(11)（３７分、６５分）
【浦】ユンカー(7)（６７分）
▽観衆 ４６３８７人
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