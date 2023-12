[株式会社KADOKAWA]

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛)は、大人気を博したTVアニメ「機動戦士ガンダム 水星の魔女」のSeason2のガイドブック「The Report of 機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season2」(編:ニュータイプ編集部/監修:バンダイナムコフィルムワークス)を2023年12月22日(金)より発売開始します。







TVアニメ「機動戦士ガンダム 水星の魔女」好評発売中のSeason1ガイドに続き、Season2の全てを収録したガイド本が登場。

ストーリー紹介やキャラ・メカ解説、スタッフ・キャストインタビューに加え「月刊ニュータイプ」掲載の版権イラストも全て再掲載した超完全保存版です!



■「The Report of 機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season2」の特徴

・豊富な場面カットを使用したストーリー詳解。

・作品を読み解く手がかりになるキーワードや世界観の解説、人物相関図など、この1冊でSeason2の内容を完全フォロー。

・キャラクターはSeason2の衣装に加え、エピローグ衣装デザイン原案も収録。

・モビルスーツはランブルリング参戦機なども含め、Season2登場機を網羅。

・「月刊ニュータイプ」掲載のキャスト・スタッフインタビューを再録・再構成。また、新規収録インタビューも充実。

・表紙イラストは表裏ともに描き下ろし。

・「月刊ニュータイプ」掲載の版権イラストも全収録。



■掲載インタビュー

監督/小林寛

シリーズ構成・脚本/大河内一楼 × 設定考証/白土晴一

衣装デザイン/形部一平

スレッタ・マーキュリー役/市ノ瀬加那

ミオリネ・レンブラン役/Lynn

グエル・ジェターク役/阿座上洋平

ラウダ・ニール役/大塚剛央

エラン・ケレス役/花江夏樹

シャディク・ゼネリ役/古川慎

ソフィ・プロネ役/井澤詩織

ノレア・デュノク役/悠木碧

プロスペラ役/能登麻美子

ニカ・ナナウラ役/宮本侑芽

コンセプトアート/林絢雯

テクニカルディレクター/宮原洋平

撮影監督/小寺翔太

Season1 オープニングディレクター/依田伸隆

Season2 オープニングディレクター/神谷雄貴

モーショングラファー/大橋史

音楽/大間々昂

Season2 オープニングテーマ/yama

Season2 エンディングテーマ/アイナ・ジ・エンド



■「機動戦士ガンダム 水星の魔女」とは

その魔女は、ガンダムを駆る。

A.S.(アド・ステラ)122――

数多の企業が宇宙へ進出し、巨大な経済圏を構築する時代。

モビルスーツ産業最大手「ベネリットグループ」が運営する「アスティカシア高等専門学園」に、辺境の地・水星から一人の少女が編入してきた。

名は、スレッタ・マーキュリー。

無垢なる胸に鮮紅の光を灯し、少女は一歩ずつ、新たな世界を歩んでいく。



■書誌情報





書名:The Report of 機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season2

編:ニュータイプ編集部

監修:バンダイナムコフィルムワークス

発行:株式会社KADOKAWA

定価:2,200円(本体2,000円+税)

発売日:2023年12月22日(金)

判型:B5判

商品形態:画集・ファンブック

ページ数:96ページ

ISBN:978-4-04-114518-0

(C)創通・サンライズ・MBS



KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ

https://www.kadokawa.co.jp/product/322309000163/



▼機動戦士ガンダム 水星の魔女 公式サイト

https://g-witch.net/



▼月刊ニュータイプ公式サイト

https://webnewtype.com/



▼月刊ニュータイプ公式X(旧Twitter)

https://x.com/antch



