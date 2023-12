[株式会社KADOKAWA]

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛)は、日本最大級の動画サービス「ニコニコ」のニコニコチャンネルプラスにて、シンガーソングライター・浦小雪(うらこゆき)とバンド・Sundae May Club(サンデーメイクラブ)の公式チャンネル「浦小雪とサンデメ とてもよいねクラブ」を開設しました。







当チャンネルは、シンガーソングライター・浦小雪とバンド・Sundae May Club(サンデーメイクラブ)の公式チャンネルです。

月額550円(税込) のチャンネル会員になると、月1回の生配信をご視聴いただけるほか、生配信のアーカイブ動画もご視聴いただけます。

初回放送は、2023年12月22日(金)19時から。大阪・心斎橋Pangeaにて開催されるSundae May Clubのワンマンライブ『サンデメパレード』の模様を独占生配信します!

チケット完売で迎える記念すべき初ワンマンライブの配信を、ぜひリアルタイムでご視聴ください!



▼チャンネル概要

チャンネル名: ニコニコチャンネルプラス「浦小雪とサンデメ とてもよいねクラブ」

初回配信日時:2023年12月22日(金) 19:00~

料金:月額 550円(税込)

プラン内容:月1回の生配信の視聴、アーカイブ動画が視聴可

チャンネルURL: https://nicochannel.jp/urakoyuki-smc/



【浦小雪・プロフィール】







2000年生まれ、長崎県出身のシンガーソングライター。2020年に長崎大学でSundae May Clubを結成。2022年、大学卒業を機にソロ活動を開始。太く強く真っ直ぐに伸びてくる歌声と、自身の内側に秘めた感情を解き放つような歌詞表現、情景を鮮明に浮かばせる楽曲は聴く者の心に深く刻まれる。学生時代にバンドとして自主制作した1st mini albumは<タワレコメン>に選出、スタディサプリの卒業生Movie「18の問い」にも起用される。地元長崎でのNHK参院選2022テーマソングを担当。2023年にはアシックスのブランドムービーに「ステラ」が起用され、6月にはJ-WAVEが今聴くべきネクストカマーの最新楽曲を紹介する『 SONAR TRAX』に「潮風」が選出されるなど、今後の活躍が注目されるアーティスト。



【ニコニコチャンネルプラスの概要】





2022年1月7日(金)より、ニコニコチャンネルの新機能として、テスト運用を、一部のチャンネルで開始。

ニコニコチャンネルと同様に生放送・動画・ブログなどのチャンネル会員限定コンテンツをお楽しみいただけます。

本機能の具体的な時期や詳細なサービス内容については、改めて発表予定。



