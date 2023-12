[株式会社KADOKAWA]

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛、以下 KADOKAWA)は、アナログゲームブランド「カドアナ」から、ホラーヒロイン「貞子」を題材にしたカードゲーム『カードゲーム貞子 呪いのカウントダウン』、レトロゲームがモチーフの謎解きキット『ボウケンクエスト』、和菓子をテーマにしたボードゲーム『菓子道』の3タイトルを2023年12月21日(木)より全国の書店やECサイトにて販売開始いたしました。







カードゲーム貞子 呪いのカウントダウン







国内最恐のホラーヒロイン『貞子』の魅力をギュッと濃縮、10分で遊べるカードゲーム化!

『カードゲーム貞子 呪いのカウントダウン』は国内最恐のホラーヒロイン『貞子』を題材にしたオリジナルカードゲームです。プレイヤーは『貞子』に呪われてしまった一般人となり、数日後に死んでしまう呪いから生き延びる方法を探します。



ゲームの目標は、ババ抜きの要領で手札を交換して“あがり”を目指すこと。各プレイヤーは「噂」と「手がかり」の2種類のカードを時計回りに交換していきます。「噂」と「手がかり」のペアを揃えてカードを捨てていき、手札を空にできれば“あがり”。解呪方法を見つけ出し、『貞子』の呪いから生還することができるでしょう。



しかし、ゲームが進んでいくと「呪いのカウントダウン」が始まります。中央に重ねられた『貞子』カードがめくられていき、最後の1枚がめくれるまでに“あがり”にならなかったプレイヤーは全員敗北してしまうのです。カードの中から近づく『貞子』を前に、果たしてあなた達は無事でいられるでしょうか?



【製品情報】

タイトル :カードゲーム貞子 呪いのカウントダウン

ジャンル :対戦型カードゲーム

価格:2,200円(本体2,000円+税)

発売日:2023年12月21日(木)

対象年齢:9歳以上

プレイ人数:3~6人

プレイ時間:約10分

企画:株式会社KADOKAWA

ゲームデザイン:高井 九

(C)KADOKAWA

(C)KADOKAWA CORPORATION 2023

※画像はイメージです。尚、予告なく仕様・デザイン等を変更する場合がございますので予めご了承ください。



ボウケンクエスト







レトロゲームがモチーフの謎解きキット『ボウケンクエスト』がカドアナから登場!

“ボウケン王国の新米勇者エリオットは、魔王城に囚われている姫を救う任務を命じられる。魔王城には魔王をはじめ、凶悪なモンスターが待ち受ける。君は魔王を倒し、姫を助け、無事魔王城から脱出することができるだろうか?”



『ボウケンクエスト』は王道のRPGソフトがテーマの謎解きキット。グラフィックデザインだけでなく、謎の内容にもRPGをイメージした要素が盛りだくさん。RPG好きが思わず唸ってしまうような仕掛けがたっぷりと詰まっています。



また、筆記用具に加えてLINEアプリがインストールされた携帯端末(スマートフォンやタブレット)を使い、コマンドを打ち込みながら進めていくのもポイント。謎を解くたびに様々なコマンドが明らかになり、マップを移動したり、魔法を覚えたり、やれることの幅がどんどん広がっていきます。

親しみやすいテーマにより、謎解き入門用としてもぴったりの一作。どこか温かみのあるレトロな世界観と、解けた時のスッキリ感を味わえる本格的な謎の数々をぜひお楽しみください。



【製品情報】

タイトル:ボウケンクエスト

ジャンル:謎解きキット

価格:2,420円(本体2,200円+税)

発売日:2023年12月21日(木)

対象年齢:12歳以上

プレイ人数:1人~

プレイ時間:2時間~

企画:株式会社KADOKAWA

開発:株式会社BOUKEN WORKS

(C) KADOKAWA CORPORATION 2023

(C) BOUKEN WORKS Co., Ltd. 2023

※画像はイメージです。尚、予告なく仕様・デザイン等を変更する場合がございますので予めご了承ください。



菓子道







和菓子をテーマにした名作ボードゲーム『菓子道』がカドアナから新装版として登場!

『菓子道』は日本の伝統菓子である「和菓子」をテーマにしたボードゲーム。4色に分かれた和菓子タイルを上下左右に並べ替え、縦横斜めに応じた得点チップを獲得し合います。得点チップにはゲームを有利に進める特殊効果が存在することも。強力な効果を使うタイミングが勝利のポイントです。



和菓子タイルのデザインには、このゲームの為に『鎌倉創作和菓子 手毬(てまり)』さまに製作していただいたオリジナルの和菓子を採用。全て透明アクリル駒でできており、プレイ風景にも和を感じていただける造りになっています。



新装版ではコンポーネントはオリジナルサイズのまま、パッケージが小型化され持ち運び、収納しやすくなり、更にお求めやすい新価格となりました。パッケージデザインには漫画家のいがらしゆみこ先生による書き下ろしイラストを採用。鎌倉の有名和菓子店を舞台としたゲームの世界観が美麗に描かれ、ご自宅に和の空気を届けます。



【製品情報】

タイトル:菓子道

ジャンル:対戦型ボードゲーム

価格:4,180円(本体3,800円+税)

発売日:2023年12月21日(木)

対象年齢:8歳以上

プレイ人数:2~4人

プレイ時間:30分~60分

企画:株式会社KADOKAWA

開発:株式会社ライブレイジ

ゲームデザイン:佐藤雄介

グラフィックデザイン : FREAKY-DESIGN

(C)Librage Co.,Ltd

(C)KADOKAWA CORPORATION 2023

(C)いがらしゆみこの世界

※画像はイメージです。尚、予告なく仕様・デザイン等を変更する場合がございますので予めご了承ください。



カドアナについて







カドアナはKADOKAWAが販売・運営する新しいアナログゲームゲームブランドです。

カードゲーム、ボードゲーム、マーダーミステリーなど様々なアナログゲームのジャンルを問わず多数取り揃え、KADOKAWAの持つ多数のIPを使用したゲームやオリジナルIPの創出など新しい体験や懐かしい体験ができるコンテンツを順次追加していきます。

またNintendo Switch上でアナログゲームとデジタルゲームを融合したゲームの販売なども予定しております。

公式HP:https://tabletopgame.kadokawa.co.jp

公式X(旧Twitter):https://x.com/kado_ana



株式会社KADOKAWAについて





出版、映像、ゲーム、Webサービス、教育、ところざわサクラタウンを中心としたIP体験施設の運営など、幅広い事業を展開する総合エンターテインメント企業です。優れたIP(Intellectual Property)を安定的に創出し、さまざまな形で世界に届ける「グローバル・メディアミックス」戦略を、テクノロジーの活用により実践しております。

https://group.kadokawa.co.jp/



