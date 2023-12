[株式会社KADOKAWA]

株式会社KADOKAWA Game Linkage(本社:東京都文京区、代表取締役社長:豊島 秀介)は、「電撃の攻略本」ブランドにて、『メメントモリ Official Art Book』を2023年12月22日(金)に刊行いたしました。















バンク・オブ・イノベーションより配信中のスマートフォン・PC向けRPG『メメントモリ』のアートワークを1冊にまとめた、ファン待望の極厚画集が発売です。ゲームの1周年を記念して制作された本書では、リリース開始から2023年10月までに登場した魔女をA4判サイズの広い紙面で楽しめます。



また、ECサイト エビテン[ebten]では、アクリルブロック&A3ダブルスエードファブリックポスターがセットになった『ebten DXパック限定版』も発売されます。



ECサイト エビテン[ebten]商品情報





【商 品 名】メメントモリ Official Art Book ebten DXパック限定版

【発 売 日】2023年12月22日(金)

【販 売 価 格】9,130円(書籍:3,630円+グッズ:5,500円)[税込]

【発 売】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【販 売】株式会社KADOKAWA

【同 梱 物】

グッズ1.:アクリルブロック サイズ:W106mm×H150mm×D20mm 素材:アクリル樹脂



グッズ2.:A3ダブルスエードファブリックポスター サイズ:A3(W420mm×H297mm) 素材:ダブルスエード



●詳細・購入はこちら

(ECサイト エビテン[ebten])

https://ebten.jp/dengeki/p/7015023122281



概要





【書 名】メメントモリ Official Art Book

【発売日】2023年12月22日(金)

【仕 様】A4判/336ページ

【定 価】3,630円(本体3,300円+税)

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

【その他】「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアでも配信中



●詳細・購入はこちら

(ファミ通と電撃の攻略本 公式サイト)

https://books.famitsu-dengeki.com/product/322308000743.html



(Amazonページ)

https://www.amazon.co.jp/dp/4047336963



■Gallery

独創的で繊細なタッチで描かれた、歴代のタイトルイラストやムービー用のビジュアルなどを掲載。さらに一部のイラストには、そのシーンを想起させるフレーバーテキストが添えられています。







■Characters

美しいキャラクターイラストはもちろんのこと、本作の世界観を構築するラメント(キャラクター専用曲)の歌詞やメモリー(魔女たちの記憶)といったビジュアル以外のコンテンツも充実しています。開発スタッフによるキャラクター別のコメントにもご注目ください!







■World

ゲームの舞台となるアドリア大陸のワールドマップをはじめ、各国の詳細マップやイメージビジュアルを収録。本書ならではのコンテンツとして、各国の関連人物の相関図も掲載しています。アートワークだけでなく、世界観の面からも『メメントモリ』ワールドを存分に楽しめます。









『メメントモリ』とは





『メメントモリ』は、バンク・オブ・イノベーションによるスマートフォン・PC向け放置RPG です。本作に登場するキャラクターは、過酷な過去や運命を背負う少女たち。彼女たち一人一人にそれぞれのストーリーがあり、その世界観をキャラクターごとに歌唱で表現した“ラメント”には、多数の本格派アーティストや声優が参加。心に残るストーリーと“ラメント”、実力派声優によるボイスで、キャラクターたちの世界観を存分に体感することができます。



公式サイト:https://mememori-game.com/



(C) Bank of Innovation, Inc.



電撃の攻略本とは







「電撃の攻略本」は、「ゲームの電撃」ブランドにおける1レーベルです。攻略本をはじめ、画集、設定資料集といったゲーム関連書籍を数多く刊行しています。



公式サイト:https://books.famitsu-dengeki.com/

公式X(Twitter):https://twitter.com/FD_books_info/



株式会社KADOKAWA Game Linkageとは







株式会社KADOKAWA Game Linkage(代表取締役社長:豊島 秀介)は、株式会社KADOKAWAの100%子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。



公式サイト: https://kadokawagamelinkage.jp



