株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野 剛、以下 KADOKAWA)は、ライトノベルレーベル・ファンタジア文庫より『双子まとめて『カノジョ』にしない?』を2023年11月17日(金)に発売しました。これを記念して、声優の青山吉能さん・田中美海さんが双子の姉妹を演じるPVを、姉妹の配役を入れ替えた2パターン公開しております。





あらすじ





品行方正、成績トップの同級生美少女・宇佐見。

校内で俺をライバル視して突っかかる彼女には放課後、別の顔がある。

彼女は放課後、ゲーセンで遊び、学校では想像できない無邪気な笑顔を見せるのだ。

俺は宇佐見と仲良くなるため、校内では寄り添い、放課後は一緒に遊ぶ。

それぞれの場所で仲を深め、ついに……学校帰りの宇佐見から告白が!?

俺も思いを受け止めて、ゲーセンから帰る彼女に想いを伝え返す。

これで彼女と両想い……と思ったら、そこにもう1人の彼女が現れて!?

「えっ、告白したの私だよ!?」

「でも…いま告白されたのは、うちだし」

彼女の名前は、宇佐見千影と光莉。

じつは双子だった!?

同時に告白成立してしまった結果……

双子からの提案で、まさかの両方と付き合うことに!?

時に日替わり、時に3人で。

大人気ラブコメ『じつは義妹でした。』

著者:白井ムク&イラストレーター:千種みのりがおくる双子同時アプローチラブコメ!!



配役を入れ替えた2パターンのPVを公開中!





自由奔放な姉・宇佐見光莉と真面目優等生な妹・宇佐見千影を人気声優の青山吉能さん・田中美海さんが熱演! 配役を入れ替えた2パターンを楽しめるのでお見逃しなく!!



◆姉・宇佐見光莉(CV.青山吉能)・妹・宇佐見千影(CV.田中美海)バージョン



◆姉・宇佐見光莉(CV.田中美海)・妹・宇佐見千影(CV.青山吉能)バージョン





書籍情報





『双子まとめて『カノジョ』にしない?』

【著】白井ムク 【イラスト】千種みのり

【レーベル】ファンタジア文庫 【発行】株式会社KADOKAWA

・第1巻:2023年11月17日発売/定価:792円(本体720円+税)





プロフィール





田中美海(たなか みなみ)

声優。81プロデュース所属。2012年に開催されたNTT東日本とこえ部のコラボ企画「光の天使キャラ声優オーディション」に合格、フレッツ光WiFiのキャラクター「フレンジェル」にて声優デビュー。同年9月に実施された「avex×81produce『Wake Up, Girls! AUDITION』第2回アニソン・ヴォーカルオーディション」に合格し、翌年4月に声優ユニット「Wake Up, Girls!」(同オーディション合格者7名)を結成、芸能活動を開始した。

主な出演作はアニメ「Wake Up, Girls!」(片山実波)や、アニメ「プリパラ」(真中のん)、アニメ「ゾンビランドサガ」(星川リリィ)など。



【公式X(旧Twitter)】https://twitter.com/minazou_373

【公式Instagram】https://www.instagram.com/minazou_in_sta/



青山吉能(あおやま よしの)

声優・歌手。81プロデュース所属。2012年9月に実施された「avex×81produce『Wake Up, Girls! AUDITION』第2回アニソン・ヴォーカルオーディション」に合格し、翌年4月に声優ユニット「Wake Up, Girls!」(同オーディション合格者7名)を結成、芸能活動を開始した。尚、2015年3月の大学合格に伴い上京するまで、地元・熊本から都内や地方に行く形で活動を行っていた。

主な出演作はアニメ「Wake Up, Girls!」(七瀬佳乃)や、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」(後藤ひとり)、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」(ツルマルツヨシ)など。



【公式X(旧Twitter)】https://twitter.com/Yopipi555

【公式Instagram】https://www.instagram.com/yopipinsta555/

【オフィシャルファンクラブ】https://yopipinchidx.fanpla.jp/



関連情報





■『双子まとめて『カノジョ』にしない?』特設ページ

https://fantasiabunko.jp/special/202311futago/

■『双子まとめて『カノジョ』にしない?』公式X

https://twitter.com/jitsuimo

■ファンタジア文庫 公式サイト

https://fantasiabunko.jp/

■ファンタジア文庫 公式X

https://twitter.com/fantasia_bunko



