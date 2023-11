[株式会社KADOKAWA]

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、 代表取締役社長:夏野剛)は、『学習ドリル マインクラフトで学ぶけいさん 小学1年』、『学習ドリル マインクラフトで学ぶ計算 小学2年』を2023年11月15日(水)に発売、2023年11月22日(水)に『小学校の学習に役立つ! マインクラフトで学ぶ算数クイズ』を発売いたします。









マインクラフトで楽しく学べる学習ドリルシリーズに計算ドリルが登場!







『学習ドリル マインクラフトで学ぶけいさん 小学1年』、『学習ドリル マインクラフトで学ぶ計算 小学2年』はパズルを解く感覚で、楽しみながら計算力を身に着けることができるドリルです。



どの問題も大人気ゲーム「マインクラフト」に登場するキャラクターたちのイラストで分かりやすく出題しているので、「マインクラフト」好きのお子さまはもちろん、計算に苦手意識を持っているお子さまも飽きることなく取り組むことができます。



ご自宅での学習にもぴったりの内容です!

オリジナルのシールがついており、解き終わったページに貼ることで楽しく学習することができます。



※新学習指導要領対応

監修者:加藤 裕美子(大妻女子大学助教)













小学校の学習に役立つ算数の思考力をマインクラフトで学べるクイズの本が登場!







大人気ゲーム「マインクラフト」の世界観で学べる算数クイズの本です。

4つの難易度別に分かれており、論理的思考力が鍛えられる問題で構成されています。

算数が苦手なお子さまでも、マイクラの世界観を楽しみながらクイズを解いて算数の力を伸ばしていくことができます。



●スティーブとアレックスが持ち寄った鉄鉱石の数は?

●オウムはゾンビに何年追いかけられている?

●金のニンジンはあと何日でなくなる?

など、マイクラの世界観が盛り込まれた算数クイズがたっぷり100問掲載!



監修者:園田 毅(同志社中学校数学科 数学博物館館長)









※これらの本はMinecraftの公式製品ではなく、Mojang社より承認されておりません。

※NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT.NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG





書誌情報





2023年11月15日(水)発売





【書 名】『学習ドリル マインクラフトで学ぶけいさん 小学1年』

【定 価】 1,078円(本体980円+税)

▼詳細・購入はこちら

https://yomeruba.com/product/character/322304001397.html

















【書 名】『学習ドリル マインクラフトで学ぶ計算 小学2年』

【定 価】 1,078円(本体980円+税)

▼詳細・購入はこちら

https://yomeruba.com/product/character/322304001407.html















2023年11月22日(水)発売





【書 名】『小学校の学習に役立つ! マインクラフトで学ぶ算数クイズ』

【定 価】1,540円(本体1,400円+税)

▼詳細・購入はこちら

https://yomeruba.com/product/character/322304001396.html















子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』







ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。



絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳~小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。



▼ヨメルバHP

https://yomeruba.com/



▼公式X(旧Twitter)『KADOKAWA 児童図書編集部』

@KadokawaJidosho



▼公式YouTube『KADOKAWA児童図書チャンネル』

https://www.youtube.com/channel/UC4UqzID_eubKyb4O0bxnCgA



