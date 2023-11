[株式会社KADOKAWA]

『くまのがっこう Happy! Your Book 生まれてから20歳までの成長と思い出を記録』2023年11月9日(木)発売



株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛、以下 KADOKAWA)は、2023年11月9日(木)に『くまのがっこう Happy! Your Book 生まれてから20歳までの成長と思い出を記録』を発売いたしました。







本商品は、絵本やキャラクターグッズなどで親子を中心に絶大な人気を誇る「くまのがっこう」シリーズ初のバースデーダイアリーです。

生まれてから20歳になるまでの成長と思い出を、写真や文章の形で記録して、わが子への世界で1冊だけの特別なプレゼントになる、出産祝いの贈り物にもおすすめの商品です。

全ページ「くまのがっこう」のイラスト入りで、絵本のように楽しく眺めながら、貴重な思い出を記録できます。



<書き込める内容>

・うまれた日の思い出

・誕生日のわが子へメッセージ

・好きなたべもの

・好きなあそび

・20歳のあなたへメッセージ など



【書籍概要】

書名:くまのがっこう Happy! Your Book 生まれてから20歳までの成長と思い出を記録

価格:1,980円(本体1,800円+税)

発売日:2023年11月9日(木)

判型:B5変形判

商品形態:グッズ

ページ数:48ページ

ISBN:978-4-04-683080-7

発行:株式会社KADOKAWA



KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ

https://www.kadokawa.co.jp/product/322307001234/



くまのがっこう 公式ホームページ

https://the-bears-school.com/

(C)BANDAI



