山根公利デザインによる「機動戦士ガンダムSEED」イラストを使用した無償特典「ポストカード」がセットになった、『山根公利モノGRAPH サンライズ編』を11月10日10時より予約受付開始!



山根公利による「機動戦士ガンダムSEED」イラスト(全1種)を使用した無償特典ポストカード付き『山根公利モノGRAPH サンライズ編』を公式オンラインショップ「カドカワストア」内「Newtype Anime Market」と、キャラアニ内「Newtypeコーナー」限定で11月10日10時より予約受付開始!





この度、株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野 剛)は『山根公利モノGRAPH サンライズ編』の発売に伴い、公式オンラインショップ「カドカワストア」内「Newtype Anime Market」と「キャラアニ」内「Newtype」コーナーにて11月10日10時より予約受付を開始いたします。



さらにご予約1冊毎に1枚、「機動戦士ガンダムSEED」イラスト(全1種)を使用した、ポストカード1枚をもれなくプレゼントいたします。

※どちらでご購入頂いても同一イラストのポストカードとなります。



(C)創通・サンライズ



※特典は画集の販売予定数に達した時点で受付を終了させていただく場合がございます。

※商品仕様や発送日は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※商品画像はイメージとなります。実際の商品と異なる場合があります。

※商品は発売日以降のお届けになります。



購入方法などの詳細は、

「カドカワストア」内「Newtype Anime Market」:https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/enewtype/

「キャラアニ」内「Newtype」コーナー:https://www.chara-ani.com/pickup.aspx?p=nam_ca

にて公開中です。

※ご予約時の決済はクレジットカード払い・携帯キャリア決済・電子マネー決済(楽天Edy、モバイルSuica)のみとさせていただきます。ご了承ください。



商品紹介





『山根公利モノGRAPH サンライズ編』

サイズ:A4サイズ

ページ数:384ページ(カラー16ページ モノクロ368ページ)

税込5,995円(税抜5,450円)

出版社:株式会社TIME

発売日:2023年12月20日予定



「機動戦⼠ガンダムSEED」や「カウボーイビバップ」など独創的で多様なメカニックデザイン1,000点以上を掲載。

山根公利が責任監修!350ページを超える、充実の一冊!関係者からのお祝いコメントや未発表企画デザインも掲載!

■収録作品

オリジナル作品

天空のエスカフローネ(1996年)

カウボーイビバップ(1998年)

無限のリヴァイアス(1999年)

OVERMANキングゲイナー(2002年)



ガンダム作品(TVシリーズ)

機動武闘伝Gガンダム(1994年)

機動戦⼠ガンダムSEED(2002年)

機動戦⼠ガンダムSEED DESTINY(2004年)

Gのレコンギスタ(2014年)



劇場作品

エスカフローネ(2000年)

カウボーイビバップ 天国の扉(2001年)

ノラゲキ(2011年)

Gのレコンギスタ(2019年~22年)

機動戦⼠ガンダム 閃光のハサウェイ(2021年)

機動戦⼠ガンダム ククルス・ドアンの島(2022年)など

描き下ろしカラーイラスト「ソードフィッシュII2022」、日本を代表するメカニックデザイナーで長年にわたり親交の深い佐山善則氏や出渕裕氏との対談、レナト・リベラ・ルスカ氏の海外視点からの寄稿文(英訳有り)等も収録!



■山根公利が描く、貴重なセル画や油彩画をはじめ、多彩なアートワークスも掲載!







※掲載画像の無断使用は禁止されております。

(現在監修中の為、内容が変更になる場合があります。)

※商品画像はイメージとなります。実際の商品とは異なる場合があります。

予めご了承ください。

(C)サンライズ (C)サンライズ・ビクターエンタテインメント (C)SUNRISE・BV・WOWOW

(C)創通・サンライズ (C) サンライズ・バンダイビジュアル (C) SUNRISE・BONES・BANDAI VISUAL

(C) FIVE NUMBERS!

著者紹介





山根公利(やまねきみとし)

1966年生まれ。島根県川本町出身。メカニックデザイナー。

東京の専門学校を卒業後アニメーション企画制作会社、アートミックに作品を持ち込み、メカニックデザイナーとしてデビュー。『機動武闘伝Gガンダム』でサンライズ作品に参加。その後『天空のエスカフローネ』、『カウボーイビバップ』、『機動戦⼠ガンダム 第08MS小隊』、『無限のリヴァイアス』、『機動戦⼠ガンダム THE ORIGIN』、『Gのレコンギスタ』『機動戦⼠ガンダム 閃光のハサウェイ』、『機動戦⼠ガンダム ククルス・ドアンの島』など多数の作品でメカニックデザインを担当。



