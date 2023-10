[株式会社KADOKAWA]

この度、映画『インファナル・アフェア』の日本公開 20 周年を記念し、“フィルム・ノワールの金字塔"であるシリーズ全 3 部作の4K版が、11 月 3 日(金)より全国公開されることが決定。それに合わせ、株式会社ムービーウォーカー(代表取締役社長:五十嵐淳之)は、海外版A3ポスタームビチケ前売券(オンライン)を10月6日(金)正午より販売いたします。







アジアのトップスターとして最前線を走り続けるアンディ・ラウとトニー・レオンの2人が<警察に潜入したマフィア>と<マフィアに潜入した警察官>を演じ、その生き様と究極の対決が世界に鮮烈な印象を残した、2003年公開の『インファナル・アフェア』。続く2作目、3作目と、その絶大な人気は今もなお衰えることを知りません。マーティン・スコセッシ監督×レオナルド・ディカプリオ主演『ディパーテッド』(06)、日本のドラマ「ダブルフェイス」(12)など、日米でもリメイクされた、まさにフィルム・ノワールの金字塔と言える傑作サスペンス・アクションです。



今回ポスタームビチケとして販売されるのは、3作品の初公開時海外版ポスタービジュアルに、海外で制作された『インファナル・アフェア』シリーズ20周年記念ポスタービジュアルも加わった全4種。映画ファンの胸を熱くする、メモリアルな限定アイテムをぜひお買い求めください!





商品概要







商品名:

『インファナル・アフェア4K』初公開時海外版A3ポスタームビチケ

『インファナル・アフェアII 無間序曲4K』初公開時海外版A3ポスタームビチケ

『インファナル・アフェアIII 終極無間4K』初公開時海外版A3ポスタームビチケ

価格: 各2,710円(税込・送料別)

『インファナル・アフェア 4K』3部作 各作品3枚セット 初公開時海外版A3ポスタームビチケ

価格:8,130円(税込・送料別)

『インファナル・アフェア4K』3部作 海外版20周年記念ビジュアルA3ポスタームビチケ共通券

価格: 2,710円(税込・送料別)



ポスターサイズ:A3(420mm×297mm)



販売期間:

第1次 2023/10/6(金) 12:00 ~ 2023/10/15(日) 23:59

※座席予約開始の10/27(金)前後にお届け予定

第2次 2023/10/16(月) 0:00 ~ 2023/11/2(木) 23:59

※2023/11/13(金)以降の発送



販売ページ:https://goods.moviewalker.jp/



※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

※この商品は1決済につき5枚までのご注文とさせていただきます。

※価格には、ムビチケ代金の他、ポスター製作費が含まれます。

※映画館の座席指定に必要なムビチケ購入番号とムビチケ暗証番号は、ポスター裏面左上のシールに記載されております。ご確認ください。

※ムビチケ対応映画館(一部映画館を除く)では、ウェブ上にて座席指定が可能です。+映画館にて座席予約される際も、ポスターを映画館にお持ちいただく必要はございません。

※送料はお客様のご負担となりますので、予めご了承ください。

※写真と実物は若干色味が異なる場合もございます。



作品情報







『インファナル・アフェア 4K』(2003 年日本初公開)



潜入捜査官とマフィア内通者。緊迫の対決に、まばたきもできない。

警察と犯罪組織それぞれに潜入を命じられた、18 歳のラウとヤン。身分を隠し、敵組織に送り込まれた二人の青年は、お互いの存在を、その因縁を、まだ知る由もなかった。

10 年後。過酷な運命を生き抜き、各々の潜入先で頭角を現す二人だが、マフィアの一斉検挙が失敗に終わったことを機に、双方の内通者の存在が明らかとなる。裏切り者の正体を暴くため、ついに対決の時がやってくる-。



出演:アンディ・ラウ、トニー・レオン、アンソニー・ウォン、エリック・ツァン、ケリー・チャン、サミー・チェン、エディソン・チャン、ショーン・ユー、エルヴァ・シャオ、チャップマン・トウ、ラム・カートン

監督:アンドリュー・ラウ、アラン・マック 脚本:アラン・マック、フェリックス・チョン

2002 年/中国(香港)映画/カラー/ドルビーデジタル/スコープサイズ 1:2.35/広東語・英語・タイ語/原題:無間道、英題:Infernal Affairs/102 分/

翻訳:鈴木真理子/字幕:松浦美奈/G/日本初公開 2003 年 10 月

(C)2002 Media Asia Films (BVI) Ltd. All Rights Reserved.





『インファナル・アフェア II 無間序曲 4K』(2004 年日本初公開)



終極へ向かうドラマの、すべてのはじまり。

90 年代、中国返還を前に揺れる香港。警察学校へ送り込まれた、マフィアの子分・ラウと、マフィアの血筋が発覚し、警察学校を退学処分となったヤン。

同じ時、同じ場所ですれ違う二人。それは終極へと向かう、波乱の人生のほんの始まりに過ぎなかった。

激動の新時代を生きるため、もがきさまよう若き二人の主人公の秘められた過去と、彼らを取り巻く人々の語り尽くせなかった新事実が、今次々と明かされる。



出演:エディソン・チャン、ショーン・ユー、アンソニー・ウォン、エリック・ツァン、カリーナ・ラウ、フランシス・ン、フー・ジュン、チャップマン・トウ、ロイ・チョン、リウ・カウチー

監督:アンドリュー・ラウ、アラン・マック 脚本:アラン・マック、フェリックス・チョン

2003 年/中国(香港)映画/カラー/ドルビーデジタル/スコープサイズ 1:2.35/広東語・英語・北京語・タイ語 /原題:無間道II、英題:Infernal Affairs II/119 分/翻訳:鈴木真理子/字幕:松浦美奈/PG-12/日本初公開 2004 年 9 月

(C)2003 Media Asia Films (BVI) Ltd. All Rights Reserved.





『インファナル・アフェア III 終極無間 4K』(2005 年日本初公開)



ラウの運命を握るのは、ヤンの記憶と軌跡。

あの事件から 10 ヶ月。警官として生きる道を選んだラウは、警察内に残る潜入マフィアたちを始末するため、眠れぬ日々を送っていた。

エリート警官ヨンが、大物密輸商人シェンと接触していたことを知ったラウは、ヨンをもうひとりの潜入マフィアと確信し、身辺を調べ始める。

在りし日のヤンの姿に自分を重ね、運命を変えるための最後の闘いに向かうラウ。しかしその背後には、真相を知る者の気配が忍び寄っていた-。



出演:アンディ・ラウ、トニー・レオン、レオン・ライ、チェン・ダオミン、ケリー・チャン、アンソニー・ウォン、エリック・ツァン、サミー・チェン、カリーナ・ラウ、エディソン・チ ャン、ショーン・ユー、ラム・カートン、チャップマン・トウ

監督:アンドリュー・ラウ、アラン・マック 脚本:アラン・マック、フェリックス・チョン

2003 年/中国(香港)映画/カラー/ドルビーデジタル/スコープサイズ 1:2.35/広東語・北京語 /原題:無間道 III:終極無間、英題:Infernal Affairs III/118 分/翻訳:鈴木真理子/字幕:松浦美奈/G/日本初公開 2005 年 4 月

(C)2003 Media Asia Films (BVI) Ltd. All Rights Reserved.





公式サイト:https://www.culture-pub.jp/infernalaffairs_4k/

公開:11 月 3 日(金)

提供:カルチュア・エンタテインメント

配給:カルチュア・パブリッシャーズ





