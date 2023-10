[株式会社KADOKAWA]

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛)は、俳優・佐藤たかみちがメインパーソナリティ―をつとめ、月1回を基本として生配信を行うニコニコチャンネルプラス「佐藤たかみち公式チャンネル「TAKAMICHI CHANNEL」」の開設および初回放送日時とそのゲストを発表いたしました。







佐藤たかみち公式チャンネル「TAKAMICHI CHANNEL」は、2023年10月8日にオープン、本チャンネルにて、2023年10月15日(日)20時00分より、初回生放送を行うことが決定しました。



記念すべき初回生放送を盛り上げてくださる、スペシャルゲストを本日発表!初回生放送ゲストには、チャンネルオープン直前まで舞台公演を実施した「青山オペレッタ THE STAGE ~ストーリア・パラッレーラ・ウノ~」でご共演の長江崚行さんをお迎えします。番組では、MCの佐藤たかみちさんの”素”の姿を視聴者へお届けできる企画のほか、ゲストの長江崚行さんとも、様々なトークを繰り広げる予定です。



通常60分間の放送のところ、初回生放送を記念し、今回の第1回目の生放送のみ90分拡大版でお送りします。ぜひリアルタイムでご視聴ください。



佐藤たかみち公式チャンネル「TAKAMICHI CHANNEL」チャンネルについて





佐藤たかみち公式チャンネル「TAKAMICHI CHANNEL」は、2023年10月8日にオープンしました。

当チャンネルでは、ニコニコチャンネル生放送ならではのコメント機能や視聴者による投票がリアルタイムで可能なアンケート機能を活用することで、MCの佐藤たかみちさんと視聴者との温かなコミュニケーションがとれる番組にしていく予定です。



佐藤たかみち公式チャンネル「TAKAMICHI CHANNEL」では、月額550円(税込)のライトプランと、月額880円(税込)のコンプリートプランの2種類を展開。各プラン内容は、チャンネル内の記事( https://nicochannel.jp/takamichi-channel/articles/news/arBTkbN39iKs2jNy3nzfccLX )にて説明されています。



チャンネルのメインコンテンツとして基本月1回の生放送を予定しています。ライトプランもしくはコンプリートプランに入会すると、会員限定パートを含む生放送全編をご視聴いただけます。また、コンプリートプラン限定のコンテンツとして、生放送後に収録のアフタートーク動画公開やコンプリートプラン入会者限定のMCの佐藤さんとゲストとのサイン入りチェキの抽選応募企画なども予定しています。



初回生放送日時は10月15日(日)20:00より90分生放送!





初回放送は、2023年10月15日(日)20時00分より生放送にて配信いたします。通常60分間の放送のところ、初回生放送を記念し、第1回生放送のみ90分拡大版でお送りします。記念すべき初回放送を盛り上げるゲストは、長江崚行さんです。ぜひリアルタイムでご視聴ください。



▼ニコニコチャンネルプラス 佐藤たかみち公式チャンネル「TAKAMICHI CHANNEL」

チャンネルURL:https://nicochannel.jp/takamichi-channel/

初回生放送 視聴URL:https://nicochannel.jp/takamichi-channel/live/smqcTdjG7jLLkLxrB7zNK7wV



▼MC: 佐藤たかみち プロフィール



佐藤 たかみち(さとう たかみち)

1998年3月21日 埼玉県出身。

2018年に舞台「母の桜が散った夜」で俳優デビュー。翌年2019年には、ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!! 東京の陣」にて戸美学園高校・広尾倖児役として出演。そのほか、 東京ワンピースタワー ONE PIECE LIVE ATTRACTION『MARIONETTE』 サボ役(2020年)をつとめるほか、AbemaTV「主役の椅子はオレの椅子 シーズン2」にも出演。2023年には、「映画 刀剣乱舞-黎明-」(髭切役)、舞台「ブルーロック」(雷市陣吾役)、舞台「青山オペレッタ THE STAGE」(美園爽人役)など、話題作への出演が続く。



▼初回ゲスト: 長江崚行 プロフィール



長江崚行(ながえ りょうき)

1998年8月26日生まれ 大阪府出身。

2007年に9歳で芸能活動を始め、2009年から2012年までの4年間、NHK「天才てれびくんMAX / 大!天才てれびくん」にレギュラー出演。その後、ダンス&ボーカルグループの活動で歌唱とダンスの実力を身につけ、2015年にはミュージカル「ヘタリア」に17歳ながら主演に抜擢。近年では、「虹色とうがらし」(主演・七味役)、「スケートリーディングスターズ」(主演・ 前島絢晴役)、ミュージカル「ヘタリア~The world is wonderful~」(主演・イタリア役)、「アーモンド」(主演・ユンジェ役 / ゴニ役)、ラジオ&舞台の連動企画「青山オペレッタ」(主演・宮嶋あさひ役)でも主演を務めるなど活躍中。そのほかでも、ミュージカル「憂国のモリアーティ」シリーズ(フレッド役)、舞台「文豪ストレイドッグス」シリーズ(江戸川乱歩役)などの大人気タイトルシリーズにも出演し続け、演技力・歌唱力を備えた若手俳優として注目されている。



ニコニコチャンネルプラス 佐藤たかみち公式チャンネル「TAKAMICHI CHANNEL」概要





チャンネルURL:https://nicochannel.jp/takamichi-channel/

初回生放送 視聴URL:https://nicochannel.jp/takamichi-channel/live/smqcTdjG7jLLkLxrB7zNK7wV

初回配信日時:2023年10月15日(日) 20時00分~(予定)

メインパーソナリティー:佐藤たかみち

初回配信ゲスト:長江崚行

月額課金プラン:ライトプラン(月額550円(税込))およびコンプリートプラン(月額880円(税込))の2種類

各プラン内容詳細:https://nicochannel.jp/takamichi-channel/articles/news/arBTkbN39iKs2jNy3nzfccLX

チャンネルコンテンツ概要:両プランで視聴可能な月1回を基本とする生配信ほか、コンプリートプランでは、アーカイブ動画、生放送後のアフタートーク動画、ほか抽選企画などの展開も予定。



▼入会はコチラ

https://nicochannel.jp/takamichi-channel/my/membership-plan





