[株式会社KADOKAWA]

株式会社ムービーウォーカー(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:五十嵐淳之)は、『TOKYO,I LOVE YOU』(11月10日(金)公開)のムビチケ前売券(オンライン)購入特典として、ムビチケ1決済につきデジタルカード(デジタル証明書付き)がもれなく6枚もらえるプレゼントキャンペーンを実施致します。







本作の監督は、アメリカにて映画製作を学び、アメリカ人のキャスト、スタッフで制作した自身初監督短編作品 『リリィ』が、世界中の映画祭で幅広く上映され、数々の賞を受賞した中島央。映画は、日本の都市である“東京”の街を舞台に、恋人、家族、友情の3つの愛をテーマに描いたオムニバスストーリーで、3つの物語が時に交差しながら様々な愛を描く作品となっています。



この度、『TOKYO, I LOVE YOU』ムビチケ前売券(オンライン)をムビチケのウェブサイトで購入すると、映画コレクティブルマーケットプレイス「mov」にて『TOKYO, I LOVE YOU』のデジタルカード(デジタル証明書付き)が1決済につき、必ず6枚もらえる特典カード取得URLをプレゼント。



■TOKYO, I LOVE YOU デジタルカードは以下の6種類

・ユージン・リヒト/下前 祐貴・山下 幸輝

・ハル・リヒト/羽谷 勝太・山下 幸輝

・ダン・リヒト/西村 成忠・山下 幸輝

・ノア・リヒト/坂井 翔・山下 幸輝

・レイ・リヒト/島津 見・山下 幸輝

・シモン・リヒト/松村 龍之介・山下 幸輝



この機会に、超レアなデジタルカードを取得してください。



キャンペーン概要

■取得方法

『TOKYO, I LOVE YOU』のムビチケ前売券(オンライン)を購入後にお届けする「ご購入チケット情報」の通知メールに記載されている特典カード取得URLから、映画コレクティブルマーケットプレイス「mov」にてコレクションカードを取得。

※1決済につき取得できるデジタルカードは6枚となります。1回の決済で複数枚ご購入いただきましても購入枚数分のデジタルコレクションカードは取得できません。



■開催期間

10/6(金)12:00~11/9(木)23:59(予定)



■対象券種

『TOKYO, I LOVE YOU』ムビチケ前売券(オンライン)





【movとは】

「DELIVER MOVING by MOVE of MOVIE. ~映画に流動性をもたらし、世界中に感動をもたらす~」をビジョンとする日本発NEXT MOVIE INNOVATIONグローバルベンチャー企業。国内外で活躍する総勢20名以上のトッププレーヤー・アドバイザーで構成されている。価値革命(新作・旧作映画に新たな収益機会を実現する)と、流動革命(資産化したコンテンツを世界中に流通させる)を実現するべく、ブロックチェーン技術を採用した世界初の映画コンテンツ・映画コレクティブルに特化したWEB3.0次世代グローバルマーケットプレイス「mov」をリリース。

コーポレートサイト:https://corp.mov.movie/

マーケットプレイス:https://www.mov.movie/



【『TOKYO, I LOVE YOU』作品概要】



●公開日

2023年11月10日(金)より



●公式HP

https://tokyo-iloveyou.com/



●STORY

日本の首都「東京」―この大都市のいくつかの街角で起こる、恋人、親子、親友たちの愛にまつわる物語。東京タワー、新宿界隈、お台場を舞台にした3つのオムニバスが、時に交差して描く人間賛歌!

日本に帰国したばかりのダンサー・リヒト(山下幸輝)が、余命3ヶ月と診断された脳腫瘍に苦しむ親友・シモン(松村 龍之介)を救うために、幼馴染の親友たちハル(羽谷 勝太)、ノア(坂井 翔)、ユージン(下前 祐貴)、レイ(島津 見)、ダン(西村 成忠)と力を合わせ、高額な手術費を工面しようとする。そして、リヒトと5人の親友たちが力を合わせ、シモンの命を救うための手術費を何とか稼ぎ出せる!と、いうその決定的な瞬間に、リヒトたちの運命の歯車を狂わせる出来事が起こってしまう・・・

果たして、リヒトを始めとした東京の様々な街で暮らす主人公達は、迫りくる危機と試練に抗い、自分達なりの愛を貫き通す事ができるのか?



●STAFF

監督:中島央



●CAST

山下 幸輝、草野 航大、小山 璃奈、

松村 龍之介、羽谷 勝太、坂井 翔、下前 祐貴、島津 見、西村 成忠

オギー・ジョーンズ、加藤 ナナ、奏 みみ、長谷川 美月、テリー伊藤、田中 美里、他



配給:ナカチカピクチャーズ





■「ムビチケ」について

株式会社ムービーウォーカーが運営する、インターネットで座席指定できるデジタル映画鑑賞券「ムビチケ」は、2011年のサービス開始以来、その利便性のよさから全国の映画ファンより高い評価をいただき、提携映画館数も年々拡大を続け、現在ではシネコンを100%カバーするまでとなりました。

特に、「ムビチケ前売券(オンライン)」は2018年6月にポイントサービス、10月にソーシャルログイン機能も導入しユーザーへの利便性が高まったことで、さらに好調に売り上げを伸ばしております。2019年4月にはムビチケを購入できる映画アプリ「MOVIE WALKER」、7月にはポイントを使って購入できる「ムビチケ当日券&映画GIFT」をリリース、さらには2020年6月に新しい会員サービス「MOVIE WALKER会員」を立ち上げ、ムビチケ活用の場を広げています。



■株式会社ムービーウォーカーについて

設立2011年7月、株式会社KADOKAWAのグループ会社として映画に特化した事業を展開。映画の電子チケット 、映画関連コンテンツの制作・出版、 映画関連の広告宣伝および広告代理店事業を行っています。





本件に関するお問い合わせ

株式会社ムービーウォーカー 広報室

Mail:mw.public.relations@moviewalker.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-16:16)