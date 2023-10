[株式会社KADOKAWA]

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野 剛)と株式会社Aiming(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:椎葉忠志)は、TVアニメ『陰の実力者になりたくて!』の3DアニメーションRPG『陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン』(以下、「カゲマス」)において、期間限定イベント「みんな笑顔に!ハロウィンナイト!」を開催することをお知らせいたします。







ミツゴシ商会のイベントに駆り出されたデルタとイータ。今回の任務は、子供の相手?







期間限定シーズナルイベント「みんな笑顔に!ハロウィンナイト!」を開催します。



本イベントではミツゴシ商会が開催するハロウィンイベントに、魔女衣装のデルタと吸血鬼衣装のイータが登場します。

戦闘ばかりのデルタと研究ばかりのイータが、子供相手の任務で活躍できるのか……。

続きはぜひシナリオでご覧ください。





▼あらすじ

世間は、ミツゴシ商会から広まったハロウィンの真っ最中。

しかし、予想を超える盛況によって、ミツゴシ各店舗では人手が足りない状態に陥っていた。解決策を考えるアルファとガンマは、ちょうど空いていた2人を派遣することに。



頭が残念なデルタと、やる気の欠片もないイータ。

シャドウガーデンきっての問題児2人が、ハロウィンに参戦する……!



▼イベント期間

2023年10月5日(木)~2023年10月26日(木)メンテナンスまで

※イベントストーリーは期間終了後もお楽しみいただけます。



▼イベントPV



賢くなった気持ちになれる魔女衣装[わんぱくウィッチ]デルタ登場!







所持しているだけでイベントを効率良く進められる新キャラクター[わんぱくウィッチ]デルタのピックアップガチャが、本日より開催しています。



ミツゴシ商会が用意した魔女の衣装に着替えたデルタ。「トリックオアトリート!」と声をかけてくる子供に、お菓子を配る簡単な仕事を任されたデルタはイータよりも早くお菓子を配り終えたようだが……?



戦闘以外の任務に取り組むデルタの姿を、ぜひイベントを遊んでご覧ください。



TVアニメ『陰の実力者になりたくて! 2nd season』放送記念キャンペーン開催!SSクレアがもらえる限定ミッションや、10連ガチャが毎週1回無料!







TVアニメ『陰の実力者になりたくて! 2nd season』放送を記念して、限定ミッションを開催いたします。ミッションをクリアすることで、SSクレアや幻魔石3,000個が入手できるほか、期間中は10連ガチャを毎週1回無料で引くことができます。



全ミッションをクリアしてパーティーを強化しましょう!



▼キャンペーン期間

2023年10月5日(木)~2023年12月31日(日)まで



「カゲマス」繁体字版が正式サービス開始!







「カゲマス」繁体字版は、2023年10月5日(木)より正式サービスを開始しました。



繁体字版は、Loftstar Interactive Entertainment Inc. (星宇互動娛樂)とライセンスアウト契約を締結し、Aimingが版権の管理、SOFTSTAR社がゲームの配信・プロモーション・ローカライズサポートの役割を担うことで、台湾・香港・マカオの方に向けてお届けします。



配信国を拡大し、『陰の実力者になりたくて!』と「カゲマス」をより一層多くの方に広めてまいります。



繁体字版「カゲマス」ゲーム概要

<繁体字版『陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン』ゲーム概要>

ジャンル:RPG

プラットフォーム:スマートフォン(iOS/Android)/Windows

配信日:2023年10月5日(木)

価格:無料(コンテンツ内課金あり)

メーカー:Loftstar Interactive Entertainment Inc.

言語:繁体字

配信エリア:台湾、香港、マカオ



SOFTSTARについて

社 名:SOFTSTAR ENTERTAINMENT Inc.(大宇資訊股份有限公司)

http://www.softstar.com.tw/

所 在 地:台湾台北市

設 立:1987年8月

代 表 者:董事長 凃俊光

事業内容:

PC・家庭用・モバイルゲーム開発/IP運営/ゲームパブリッシング事業

映画、ドラマ、舞台劇、マンガや小説等のIP多マルチライセンス事業

マーチャンダイズの企画・販売



『陰の実力者になりたくて!』作品紹介





『我が名はシャドウ。陰に潜み、陰を狩る者……』



「陰の実力者」

それは、主人公でも、ラスボスでもない。

普段は実力を隠してモブに徹し、物語に陰ながら介入して密かに実力を示す存在。この「陰の実力者」に憧れ、日々モブとして目立たず生活しながら、力を求めて修業していた少年は、事故で命を失い、異世界に転生した。



シド・カゲノーとして生まれ変わった少年は、これを幸いと異世界で「陰の実力者」設定を楽しむことにする。「妄想」で作り上げた「闇の教団」を倒すべく(おふざけで)暗躍していたところ、どうやら本当に、その「闇の教団」が存在していて……?



ノリで配下にした少女たちは勘違いからシドをシャドウとして崇拝し、シドは本人も知らぬところで本物の「陰の実力者」になっていき、そしてシドが率いる陰の組織「シャドウガーデン」は、やがて世界の闇を滅ぼしていく――。



シリーズ累計500万部突破!

主人公最強×圧倒的中二病×勘違いシリアスコメディ!?



【アニメ情報】

TVアニメ第2期 10月より全12話にて放送!



原作:逢沢大介(『陰の実力者になりたくて!』/KADOKAWA 刊)

『陰の実力者になりたくて!』公式HP:https://shadow-garden.jp/

『陰の実力者になりたくて!』公式Twitter:https://twitter.com/Shadowgarden_PR



「カゲマス」紹介





「カゲマス」は、『陰の実力者になりたくて!』の小説やコミックスでお馴染みのキャラクター「シャドウ(CV:山下誠一郎)」「アレクシア(CV:花澤香菜)」や、「アルファ(CV:瀬戸麻沙美)」「ベータ(CV:水瀬いのり)」をはじめとした七陰たちが登場するオンラインRPGです。



ストーリーは毎週アニメ放送後にアップデートされるフルボイスのメインストーリーと、小説でも描かれていないシャドウの元を離れた七陰の2年間を綴った「七陰列伝」の2大ストーリーを用意しています。



さらに、3Dで描かれるアニメさながらの戦闘描写に加え、このゲームでしか体験できないトークは、「陰の実力者になりたくて!」に出てくる女の子との交流を楽しめます。好感度を上げることでしか見られないシチュエーションも用意していますので、会話を楽しんでください。



<ゲーム概要>

タイトル:陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン

ジャンル:3DアニメーションRPG

プラットフォーム:スマートフォン(iOS/Android)/Windows

配信日:2022年11月29日

価格:無料(コンテンツ内課金あり)

公式サイト:https://www.shadow-garden-mog.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/ShadowgardenMoG

※コピーライトは下記の通りです。

(C)逢沢大介・KADOKAWA刊/シャドウガーデン (C)マスターオブガーデン製作委員会

※繫体字版のコピーライトは下記の通りです。

(C)Daisuke Aizawa,KADOKAWA/Shadow Garden (C)Master of Garden Project



