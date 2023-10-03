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『別冊カドカワ 総力特集　YOASOBI』発売記念　「YOA…

『別冊カドカワ 総力特集　YOASOBI』発売記念　「YOASOBI展」連動企画二カケルサンにて「YOASOBIオリジナルカレー」が2023年10月4日(水)より期間限定発売

［株式会社KADOKAWA］

　株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、『別冊カドカワ 総力特集　YOASOBI』の発売を記念して、ところざわサクラタウン内書店「ダ・ヴィンチストア」（埼玉県所沢市東所沢和田３丁目３１-３　ところざわサクラタウン 2F）にて2023年10月4日（水）～27日（金）の期間限定で「YOASOBI展」を開催します。
連動企画としてところざわサクラタウン内「カラオケ＆ネットカフェ　二カケルサン」にてYOASOBIのツアーでも帯同していた移動式書店「旅する本屋さん　YOASOBI号～BOOKS＆CAFE」で販売していた「Ayase監修　白の閻魔さまカレー」「ikura監修　天使のチキンカレー」 (各1,000円税込)の提供が決定しました(売り切れ次第終了)。
※10/14(土)、15(日)はサクラタウン中央広場にてYOASOBI号でYOASOBIオリジナルカレーを販売する為、二カケルサン店舗での販売はありません。





　　　　　　　　　　　　　　ikura監修　天使のチキンカレー　1,000円（税込）

Ayase監修　白の閻魔さまカレー　1,000円（税込）

＜DATA＞

「YOASOBI展」


期間：2023年10月4日（水）～27日（金）
場所：ところざわサクラタウン　「ダ・ヴィンチストア」
入場料：無料　※混雑状況により入場制限をする場合があります
営業時間：平日 11:00−19:00、土日祝 10:00−20:00　店休日：第1,3,5火曜 （祝日は営業、翌日休）
https://tokorozawa-sakuratown.com/event/yoasobi2310.html

カラオケ＆ネットカフェ　二カケルサン　


YOASOBIオリジナルカレー提供期間：10月4日（水）10時～27日（金）19時まで
※10月14日(土)、15日(日)はサクラタウン中央広場にてYOASOBI号でYOASOBIオリジナルカレーを販売する為、二カケルサン店舗での販売はありません
場所：ところざわサクラタウン「カラオケ＆ネットカフェ　二カケルサン」　
提供形態：店内イートインor テイクアウト販売
営業時間：
月～木：10:00～23:00　金・祝前日：10:00～翌8:00　土・連休：8:00～翌8:00(24時間営業)
日・祝日：8:00～23:00
https://2x3.jp/

「旅する本屋さん　YOASOBI号～BOOKS＆CAFE」


期間：2023年10月14日（土）・１５日（日）
場所：ところざわサクラタウン　中央広場
営業時間：14日（土）10:00−18:00　15日（日）10:00−17:00
※「埼玉・武蔵野ビールフェスinサクラタウン２０２３」のスペシャル企画として実施

「埼玉・武蔵野ビールフェスinサクラタウン２０２３」


期間 ：２０２３年10月7日（土）・8日（日）・9日（月祝）、14日（土）・15日（日）
　　　　※「旅する本屋さん　YOASOBI号～BOOKS＆CAFE」の出店は１４日（土）・１５日（日）
開催時間 ：11:00～18:00（予定）※9日（月祝）、15日（日）11:00～17:00（予定）
場所： ところざわサクラタウン　2F中央広場
https://tokorozawa-sakuratown.com/event/saitama-musashino-beerfes23.html

●「ところざわサクラタウン」について
　2020年11月、日本最大級のポップカルチャーの発信拠点としてKADOKAWAが埼玉県所沢市に開業した大型文化複合施設。書籍製造・物流工場やKADOKAWAの新オフィス、イベントスペース（ジャパンパビリオン、千人テラス）、ショップ（ダ・ヴィンチストア）、レストラン（角川食堂）、商業施設のほか、角川文化振興財団運営の「角川武蔵野ミュージアム」も建設。
また、KADOKAWAと所沢市が共同で進める「COOL JAPAN FOREST 構想」および、KADOKAWA・埼玉県・所沢市の三者で連携・協力する協定に基づき振興を図る「埼玉カルチャー観光共和国」の拠点施設にも位置づけられています。
https://tokorozawa-sakuratown.com/

●株式会社KADOKAWAについて
　出版、映像、ゲーム、Webサービス、教育、ところざわサクラタウンを中心としたIP体験施設の運営など、幅広い事業を展開する総合エンターテインメント企業です。優れたIP（Intellectual Property）を安定的に創出し、さまざまな形で世界に届ける「グローバル・メディアミックス」戦略を、テクノロジーの活用により実践しております。
https://group.kadokawa.co.jp/

以上

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/03-19:40）

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