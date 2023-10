[株式会社KADOKAWA]

2023年9月28日(木)発売



株式会社KADOKAWA(取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛、本社:東京都千代田区、以下KADOKAWA)は、2023年9月28日(木)に『ドンペン英会話 とっさに言えたらかっこいい表現』(監修:株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス/英語監修:カン・アンドリュー・ハシモト)を発売いたします。







クスッと笑えるドンペンのキュートな姿に癒されながら、リアルな英語が学べる。

ちょっとクセがある姿がSNSを中心に人気を博している、ディスカウントストア「ドン・キホーテ」の公式キャラクター・ドンペン。

ドンペンと友達のドンコが登場するはじめての英会話本が誕生しました。

「この英語の意味は?」と読者が考えながらページをめくる構成になっているので、各フレーズが記憶に定着しやすいです。

例えば、”I’m in a hole.”は「穴の中? どういう意味かな?」と考えながらページをめくると「金欠だよ」って意味だということがわかります。





教科書には載っていないクールな英語のフレーズがいっぱい。

学校では教わらない、言えるとかっこいい厳選フレーズを音声(QRコード)・ふりがなつきで250紹介。

外国の人と海外ドラマのようなやりとりがしたい……と思っている人も、これで自信をもってネイティブとも話せます!



<日本人の発想では意味がつかみにくいフレーズ>

・Same old, same old で「あいわらずだよ」

・I'm on a roll today で「今日は絶好調」

・Wickedは「最高!」



<2つのフレーズ、どう違う?>

・I’m off なら「出かけてくるよ」I’m on it なら「今やります!」

・Same here、True はどちらも「だよね~」という意味





バイリンガル仕様だから、外国人の友達に日本語を教えることができます!

日本語に英語のふりがなが入っているバイリンガル仕様の本のため、外国人のお友達に日本語を教えたり、訪日外国人にギフトとしてプレゼントするのも可能!

日本ならではのキャラクター・ドンペンと楽しく日本語が学べる珍しい一冊として、きっと重宝される事でしょう。



【目次】

Chapter1 これ、ふだんからよく使う

ド級 ★ことばのニュアンスMAP★1.

ドンペン★チャンネル



Chapter2 これ、使うとキモチが伝わる

ド級 ★ことばのニュアンスMAP★2.

ドンコ★チャンネル



【書籍概要】

書名:ドンペン英会話 とっさに言えたらかっこいい表現

監修:株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

英語監修:カン・アンドリュー・ハシモト

発行:株式会社KADOKAWA

定価:1,485円(本体1,350円+税)

発売日:2023年9月28日(木)

判型:四六変形判

ページ数:160P

ISBN:978-4-04-606505-6



KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ

https://www.kadokawa.co.jp/product/322306000220/



【監修者プロフィール】

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

「ドン・キホーテ」、「アピタ」「ピアゴ」を中核とする多様な業態フォーマットで、 国内のディスカウントストア事業、総合スーパー事業を展開している。シンガポール、タイ、香港などアジア諸国に出店を拡大中。



【英語監修者プロフィール】

カン・アンドリュー・ハシモト

アメリカ合衆国ウィスコンシン州出身。英語・日本語のバイリンガル。19歳から日本で音楽関連の仕事を始め、紆余曲折を経て、小学校のALT(外国語指導助手)、音楽専門学校の講師、来日ミュージシャンの通訳など、英語と音楽と縁の深い人生を歩む。

現在、株式会社ジェイルハウス・ミュージック代表取締役として、英語教育関連の音声・映像・書籍などの制作を手がける。公益財団法人日本英語検定協会、文部科学省、法務省などの教育用映像(日本語版・英語版)などを制作。これまでに制作に関わった英語教材は200作以上にのぼる。また、作詞・作曲家として、NHK「みんなのうた」「おかあさんといっしょ」やCMに楽曲を提供している。著書に『CD付き 外国人観光客の「Excuse me?」に応える英会話』(池田書店)、『3語でできるおもてなし英会話』(ディーエイチシー)、『一発で伝わる!ずぼら英語』(永岡書店)などがある。



