『アーマード・コア6（AC6）』攻略本が10月6日（金）本日…
［株式会社KADOKAWA］
株式会社KADOKAWA Game Linkage（KADOKAWAグループ）
株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、「電撃の攻略本」ブランドにて、『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON 公式ガイドブック』を、2023年10月6日（金）に刊行いたしました。
『アーマード・コア』シリーズ最新作である『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON（アーマード・コア6 ファイアーズ オブ ルビコン）』の攻略本、『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON 公式ガイドブック』が本日10月6日（金）ついに発売。
ACのスペックの説明やスタッガーの仕組みをはじめ、各武器種の特徴、アクションの解説など、プレイするうえで覚えておきたい攻略情報をぎっしり詰め込んだ1冊となっています。
概要
【書 名】ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON 公式ガイドブック
【発売日】2023年10月6日（金）
【仕 様】オールカラー／A4判（297mm×210mm）／240ページ
【定 価】2,970円（本体2,700円+税）
【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage
【発 売】株式会社KADOKAWA
【その他】「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアでも配信中
●詳細・購入はこちら
（ファミ通と電撃の攻略本 公式サイト）
https://books.famitsu-dengeki.com/product/322305001358.html
（Amazonページ）
https://www.amazon.co.jp/dp/4047336807
●電子書籍版はこちら
（BOOK☆WALKER）
https://bookwalker.jp/de95c00d0a-1c40-4983-bd84-c1abe473b600/
●『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』公式サイト
https://www.armoredcore.net/index.html
【掲載内容】
CHAPTER1：SYSTEM
操作方法や画面の見方といった基礎知識に加え、システム異常やスタッガーといった本作独自のシステム、アクションの特徴などをわかりやすく解説。
CHAPTER2：MISSION＆ARENA
全53ミッションの攻略情報を詳細なマップとともに掲載。道中のオススメの進め方や強敵の倒し方など、ミッションをクリアするための情報が満載。バトルログ、コンテナ、アーカイブの入手場所も確認できる。
CHAPTER3：DATA
パーツの詳細スペックと入手方法を網羅。アーカイブ、エンブレム、トロフィーなどのデータを網羅。敵データでは、APや防御性能だけでなく、装備武装も掲載している。
※本書の情報はApp Ver.22、Regulation Ver.1.02.1時点のものです。以降のバージョンアップやパッチ等により情報に差異が発生することがあります。予めご了承ください。
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公式サイト：https://books.famitsu-dengeki.com/
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株式会社KADOKAWA Game Linkageについて
株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。
公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/06-20:46）
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