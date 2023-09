[株式会社KADOKAWA]

懐中時計、キャラファイングラフなど、その他の30周年記念商品も予約開始!



株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、 取締役 代表執行役社長 CEO:夏野 剛)は、創刊30周年を迎えたエンターテインメント・ノベル レーベル「電撃文庫」のさまざまな作品の商品を展開いたします。





『とらドラ!』「『青春ブタ野郎』シリーズ」『ストライク・ザ・ブラッド』の3作品からは、和装姿の描き下ろしイラストを使用した浮世絵木版画を、2023年9月22日(金)より、カドカワストアにて予約発売いたします。各、初版130枚限定のアイテムとなります。同和装姿の描き下ろしイラストを使用したフィギュアも企画進行中で、詳細は後日お知らせ予定です。

その他『狼と香辛料』からは原作小説に登場する貨幣をモチーフにした記念コインや、『ソードアート・オンライン』『キノの旅 the Beautiful World』「『青春ブタ野郎』シリーズ」の懐中時計、人気作品各種のキャラファイングラフやピンズセットも発売が決定!

こちらは2023年9月16日(月)からカドカワストアにて受注販売となります。同時に黒星紅白先生が描き下ろした電撃文庫30周年記念キャラファイングラフの2次受注も開始いたします。詳細は以下のカドカワストア特設ページでご確認ください。また、これらの商品の一部は9月16日(月)からところざわサクラタウンで開催する「電撃文庫30周年記念 超電撃文庫展」にて参考展示されますので、この機会をお見逃しなく!









浮世絵木版画





『とらドラ!』15周年記念 浮世絵木版画 手乗虎美人図 逢坂大河【初版限定130枚】

価格:66,000円(税込)





「『青春ブタ野郎』シリーズ」 浮世絵木版画 江ノ島青春之図 桜島麻衣 【初版限定130枚】

価格:66,000円(税込)





『ストライク・ザ・ブラッド』浮世絵木版画 微笑美人図 姫柊雪菜 【初版限定130枚】

価格:66, 000円(税込)









※なくなり次第終了となります。



記念コイン





電撃文庫30周年記念『狼と香辛料』賢狼ホロ金貨&太陽金貨 記念コイン

シルバー925イエローゴールドコーティング

価格:27,500円(税込)/額装入り10個セット 価格:275,000円(税込)



電撃文庫30周年記念『狼と香辛料』賢狼ホロ金貨&太陽金貨 記念コイン

K18イエローゴールド 単品

価格:462,000円(税込)/額装入り10個セット 価格:4,620,000円(税込)











懐中時計





電撃文庫30周年記念『キノの旅 the Beautiful World』懐中時計

価格:6,600円(税込)



電撃文庫30周年記念『ソードアート・オンライン』懐中時計

価格:6,600円(税込)



電撃文庫30周年記念「『青春ブタ野郎』シリーズ」懐中時計

価格:6,600円(税込)









キャラファイングラフ





【2次受注】電撃文庫30周年 キャラファイングラフ

価格:55,000円(税込)







電撃文庫30周年記念『狼と香辛料』キャラファイングラフ ホロ

価格:14,300円(税込)

電撃文庫30周年記念『春夏秋冬代行者』キャラファイングラフ 花葉雛菊

価格:14,300円(税込)

電撃文庫30周年記念「『青春ブタ野郎』シリーズ」キャラファイングラフ 桜島麻衣

価格:14,300円(税込)

電撃文庫30周年記念『声優ラジオのウラオモテ 』キャラファイングラフ 歌種やすみ

価格:14,300円(税込)

電撃文庫30周年記念『ソードアート・オンライン』キャラファイングラフ アスナ

価格:14,300円(税込)

電撃文庫30周年記念『男女の友情は成立する?(いや、しないっ!!) 』キャラファイングラフ 犬塚日葵

価格:14,300円(税込)

電撃文庫30周年記念『七つの魔剣が支配する』キャラファイングラフ ナナオ

価格:14,300円(税込)

電撃文庫30周年記念『はたらく魔王さま! 』キャラファイングラフ 遊佐恵美

価格:14,300円(税込)

電撃文庫30周年記念『豚のレバーは加熱しろ』キャラファイングラフ ジェス

価格:14,300円(税込)

電撃文庫30周年記念『魔王学院の不適合者』キャラファイングラフ アノス

価格:14,300円(税込)

電撃文庫30周年記念『魔法科高校の劣等生』キャラファイングラフ 司波深雪

価格:14,300円(税込)

電撃文庫30周年記念『竜殺しのブリュンヒルド』キャラファイングラフ ブリュンヒルド

価格:14,300円(税込)









ピンズセット





電撃文庫30周年記念 ピンズセット

価格:7,700円(税込)









フィギュア





『とらドラ!』逢坂大河 白無垢ver.(仮)はTVアニメ版のキャラクターデザインを務めた田中将賀氏の描き下ろしイラストを1/7スケールでフィギュア化するもの。「電撃文庫30周年記念 超電撃文庫展」で原型初公開となります。「『青春ブタ野郎』シリーズ」桜島麻衣 白無垢ver.(仮)、ストライク・ザ・ブラッドFINAL 姫柊雪菜 浮世絵ver.(仮)は、それぞれ企画進行中となっておりますので、続報をお見逃しなく!



・『とらドラ!』逢坂大河 白無垢ver.(仮)

スケール:1/7

価格:未定

発売時期:未定





・「『青春ブタ野郎』シリーズ」桜島麻衣 白無垢ver.(仮)

スケール:1/7

価格:未定

発売時期:未定



・『ストライク・ザ・ブラッドFINAL』姫柊雪菜 浮世絵ver. (仮)

スケール:1/7

価格:未定

発売時期:未定



(C)竹宮ゆゆこ/アスキー・メディアワークス/「とらドラ!」製作委員会

(C)2022 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project イラスト/溝口ケージ

(C)2019 三雲岳斗/KADOKAWA/PROJECT STB OVA

(C) 支倉凍砂 2023 イラスト/文倉 十

(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project イラスト/abec

(C)時雨沢恵一 2023 イラスト/黒星紅白



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/16-13:46)