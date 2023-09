[株式会社KADOKAWA]

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛、以下 KADOKAWA)は、2023年10月4日(水)に「別冊カドカワ 総力特集 YOASOBI」(1,700円+税)を刊行。本日、9月1日(金)より全国の書店、各販売サイトでの予約受付をスタートさせた。







デビュー曲「夜に駆ける」がストリーミング再生回数9億回を突破、全楽曲の総ストリーミング数は約60億を超える“小説を音楽にするユニット”YOASOBI。2023年4月、自身初となるツアー「YOASOBI ARENA TOUR 2023 “電光石火”」では、全国7か所14公演で13万人を動員。同月、新宿・東急歌舞伎町タワー内 『THEATER MILANO-Za』にて実施したTikTok LIVEでは累計視聴約63万人、最大同時接続者数12万人超えを果たし、日本人アーティストのライブパフォーマンス史上最高記録を達成した。8月には88rising主催「HEAD IN THE CLOUDS Los Angeles」にて、初のLAフェス出演を果たすなど、海外ライブシーンでも話題となっている。



そんなYOASOBIが、2021年より“読むCD”としてシリーズ化してきたEPの3作目『THE BOOK 3』が、2023年10月4日(水)に発売決定。同作には、10月クールTVアニメ「葬送のフリーレン」オープニングテーマとして書き下ろした最新曲「勇者」、 島本理生・辻村深月・宮部みゆき・森絵都という4人の直木賞作家が原作小説を書き下ろし順次楽曲を発表していくプロジェクト『はじめての』から生まれた「ミスター」「好きだ」「海のまにまに」「セブンティーン」、TVアニメ『【推しの子】』オープニング主題歌として書き下ろし、Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で18週連続で総合首位を獲得、Billboard The Global Excl. U.S. top 10でも1位を獲得した「アイドル」など全10曲が収録される。



別冊カドカワでは、そんな最新EP『THE BOOK 3』をリリースしたAyase、ikuraの本人取材はもちろん、多角的な切り口の周辺取材によりYOASOBIの魅力を立体的に総力特集。また、“小説を音楽にする”という原点にも立ち返り、別冊カドカワならではの文学的側面からもアプローチすることで、日本の音楽シーンのトップを走るYOASOBIの原点から現在地、さらにこの先の未来までをも見据える。



「別冊カドカワ 総力特集 YOASOBI」誌面内容(※一部抜粋)





・撮り下ろし巻頭グラビア

カメラマン・中野敬久氏によるYOSOBIの最新撮り下ろしグラビア。



・「スピリチュアルメッセージ」

コンポーザーのAyase、ボーカルのikuraにそれぞれロングソロインタビューを敢行。デビュー曲「夜に駆ける」から途切れなく続く快進撃、一方でその裏にある苦悩や葛藤、そしてさまざまなコラボや有観客大型ツアーを経て感じる成長についてなど、2019年のデビューから4年間を総括しながらYOASOBIの「現在地」と「未来」を聞く。



・【カドブン連動】最新EP『THE BOOK 3』音楽×文学クロスレビュー

最新EP『THE BOOK 3』の収録される8曲について、音楽ライターが楽曲、書評家が原作小説をレビューする音楽×文学のクロスレビュー企画。



<カドブンとは?>

2017年にスタートした本好き、文芸好きが集まるKADOKAWAの文芸WEBマガジン。「“新しい物語”に出会える場所がここにある」をコンセプトに掲げ、オリジナル連載・作家インタビュー・話題作のレビューや試し読みを毎日更新するほか、話題作&ベストセラーの魅力を解剖する。

https://kadobun.jp



・ARTIST PROFILING

各ジャンルの専門家がYOASOBIの魅力を多角的に分析する。

<歌声分析>山崎広子(一般社団法人「声・脳・教育研究所」代表理事)/<歌詞分析>河邉徹(作家・アーティスト ex.WEAVER)/<経済学からの分析>田内学(お金の向こう研究所代表 社会的金融教育家)ほか



・言葉・楽曲・映像のシンクロニシティ-YOASOBI『THE BOOK 3』MV特集-

原作小説をバックボーンに持つYOASOBIのMV制作は一般的なMV制作とどう違うのか?『THE BOOK 3』収録曲のMVを手掛けた監督たちを取材。

篠田利隆、関和亮、田向潤、土海明日香、長添雅嗣、依田伸隆<五十音順>



・Message to YOASOBI

親交のあるアーティストやタレントからYOASOBIへのメッセージを紹介。

鈴木愛理、ナオト・インティライミ、森七菜 ほか<五十音順>



・LIVE FLASH BACK ~「電光石火」Special Selection~

2023年の単独アリーナツアー「電光石火」を写真で振り返るグラビア企画。YOASOBIのライブを撮り続けてきたカメラマンが選んだ珠玉のライブフォトセレクション。



・YOKOGAO-ツアーメンバーが語るSTAGEの上のYOASOBI-

ツアーメンバーがYOASOBIのライブの魅力やアーティストとしての魅力を語る。

AssH(Guitar)/やまもとひかる(Bass)/ミソハギザクロ(Keyboard&Chorus)/仄雲(Drums)



・『はじめての』文芸部 第1期部員活動日誌

2022年2月より始動した、島本理生・辻村深月・宮部みゆき・森絵都という4人の直木賞作家が原作小説を書き下ろし、順次楽曲を発表していくプロジェクト『はじめての』。同プロジェクトでは、次世代の文芸界を担い、業界を横断してエンタテインメントを届け続ける作家を発掘・育成するプログラム『はじめての』文芸部もスタートしている。2023年6月に第1期部員として選ばれた4人の新人作家による寄稿を掲載する。



・「旅する本屋さん YOASOBI号」密着レポート

楽曲・小説・映像とさまざまなジャンルでの活躍を広げるYOASOBIが2022年からスタートさせたプロジェクトの一つが、移動図書館PROJECT「旅する本屋さん YOASOBI号」。同プロジェクトでは、YOASOBIの関連書籍、Ayaseとikuraのセレクト書籍などを扱う移動式書店に加えて、「旅する本屋さん YOASOBI号~BOOKS&CAFE」として、カフェブースも展開。Ayaseとikura考案のオリジナルカレー、YOASOBIオリジナルのクラフトコーラなども提供。2023年のツアーやフェスにも帯同したYOASOBI号を密着レポート。





...and more!



カドカワストア&ダヴィンチストア限定 予約特典も!





カドカワストアにて予約購入された方、もしくは埼玉・所沢の「サクラタウン」内 ダ・ヴィンチストア(10/4発売開始)で現地購入された方限定で、別冊カドカワオリジナルの旅する本屋さんロゴ入り特製ラバーコースターをプレゼント。



YOASOBIの音楽や原作小説を楽しむシーンに欠かせないティータイム。そんな瞬間のお供として使ってほしい特製ラバーコースター(非売品)となります。

※特典数には限りがあるため、なくなり次第配布は終了となります



<特典仕様>

・サイズ/直径90mm、厚さ約4mm

・素材/ラバー



<ラバーコースター付き「別冊カドカワ 総力特集 YOASOBI」予約・購入リンク>

●カドカワストア 予約購入はこちらから

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322306001062/



●ダ・ヴィンチストア

現地で「別冊カドカワ 総力特集 YOASOBI」を購入した方にその場でプレゼント

※事前予約は不要です

※店舗にある書籍・特典の在庫がなくなり次第終了となります

https://davinci-store.jp



読者参加型企画「私たちの“YOASOBI体験談”」





YOASOBIの楽曲や原作小説、MV、ライブなどYOASOBIの生み出すコンテンツを通して感じた事、自分への影響、面白かった出来事などのエピソードを一般募集。「楽曲」「原作小説」はもちろん「MV」「ライブ」などYOASOBIのコンテンツにかかわるエピソードならなんでもOK! 応募いただいたエピソードの中から一部を本誌で紹介する。



応募は下記のフォーム、またはX(Twitter)で #YOASOBI体験談 を付けてエピソードを投稿してください。



●応募フォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3K9lEHq33OF4OXMCOIQRUVOQ_qdeQJGOLS1pnlDYMWMtYJA/viewform?usp=sf_link



<応募期間>

2023年9月1日(金)~9月14日(木)23:59まで





■「別冊カドカワ 総力特集 YOASOBI」仕様

【タイトル】別冊カドカワ 総力特集 YOASOBI

【価格】1,870円(本体1,700円+税)

【発売日】2023年10月4日(水)

【判型】A5判(148mm×210mm)

【商品形態】ムック

【ページ数】212P(4C=52P/1C=160P)



<別冊カドカワとは…>

1999年2月創刊の人気文芸・音楽誌。アーティスト・俳優・アスリート・文化人・タレントなど、丸ごと1冊の「総力特集」で取材対象の魅力を徹底的に深堀りする。不定期刊行。直近の発行実績/「総力特集 back number」(2023年1月)、「総力特集 Novelbright」(2022年5月)、「総力特集 宮本浩次」(2021年10月)、「総力特集 ナオト・インティライミ」(2021年9月)、「総力特集 西野亮廣」(2020年12月)、「総力特集 BABYMETAL」(2020年11月)、「総力特集 欅坂46」(2019年12月ほか) ほか







