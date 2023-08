[株式会社KADOKAWA]

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、 代表取締役社長:夏野剛)は、『ゲーム超図かん はじめてのマインクラフト キャラクターMOB図かん』を2023年8月24日(木)に発売いたしました。







この本では、ゲームによく出てくる65体のMOBをたっぷり紹介。

家畜にできる生き物のMOBや、冒険の手助けをしてくれるMOB、敵のMOBなどの情報が載っています。





ルビ付きで小さなお子様でも楽しめる開きやすい絵本です。



詳しくはこちら▼

https://yomeruba.com/news/entry-14861.html



※本書は執筆時点(2023年6月)の情報に基づき、制作しています。

※この本はMinecraftの公式製品ではなく、Mojang社より承認されておりません。

※NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT.NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG



書誌情報







【書 名】『ゲーム超図かん はじめてのマインクラフト キャラクターMOB図かん』

【発売日】2023年8月24日(木)

【定 価】935円 (本体850円+税)

【ISBN】9784049151749



●詳細・購入はこちら(KADOKAWAオフィシャルサイト)

https://yomeruba.com/product/character/322303001725.html







発売予定/発売中の「マインクラフト」関連書籍





発売予定





発売中







KADOKAWAのマイクラ本 刊行記念プレゼントキャンペーン ~2023夏~







マインクラフト関連本の連続刊行を記念して、プレゼントキャンペーンを実施中です。

キャンペーン特設ページのアンケートやクイズに答えていただいた方の中から抽選でご希望の賞品をプレゼント。キャンペーンは全3回、プレゼントは毎回異なります。

児童書ポータルサイト「ヨメルバ」の会員の方には、さらに豪華賞品が当たるチャンスも!



『KADOKAWAのマイクラ本 刊行記念プレゼントキャンペーン ~2023夏~』詳細ページ

https://yomeruba.com/campaign/present/entry-14637.htmlよりご確認ください。





子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』







ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。

絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳~小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。



▼ヨメルバHP

https://yomeruba.com/



▼公式X(Twitter)『ヨメルバ(KADOKAWA 児童図書編集部)』

@KadokawaJidosho



▼公式YouTube『KADOKAWA児童図書チャンネル』

https://www.youtube.com/channel/UC4UqzID_eubKyb4O0bxnCgA



