株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:夏野剛)と株式会社Aiming(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:椎葉忠志)は、TVアニメ『陰の実力者になりたくて!』の完全新作3DアニメーションRPG『陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン』(以下、「カゲマス」)において、WEBZEN Inc.(本社:京畿道城南市盆唐区板橋路242、代表取締役:キム・テヨン)とパブリッシング契約を締結し、WEBZEN社による「カゲマス」韓国語版のリリースを決定いたしました。







「 カゲマス」韓国語版リリース決定!





韓国語版は2023年下半期の正式サービス開始を予定しています。

「カゲマス」韓国語版は、WEBZENとパブリッシング契約を締結し、Aimingが版権の管理・ゲームの企画・開発・運営、WEBZEN社がゲームの配信・プロモーション・ローカライズサポートの役割を担うことで、韓国の方に向けて「カゲマス」をお届けします。

配信国を拡大し、『陰の実力者になりたくて!』と「カゲマス」をより一層多くの方に広めてまいります。



韓国語版「カゲマス」ゲーム概要





<韓国語版『陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン』ゲーム概要>

ジャンル:RPG

プラットフォーム:スマートフォン(iOS/Android)/Windows

配信日:2023年下半期予定

価格:無料(コンテンツ内課金あり)

メーカー:WEBZEN Inc.

言語:韓国語

配信エリア:韓国



WEBZENについて





社 名:WEBZEN Inc. http://company.webzen.com

所 在 地:京畿道城南市盆唐区板橋路242

設 立:2000年4月

代 表 者:代表取締役キム・テヨン

事業内容:

WEBZENは、2001年にリリースしたPC向けMMORPG『ミュー』で当時韓国初のフル3Dゲームとして脚光を浴び、韓国のKOSDAQに上場しているゲーム開発会社。

全世界に6,000万人の会員を持つグローバルゲームポータル「WEBZEN.com」を運営し、グローバルゲーム市場への事業領域を広げた。

現在、多数のモバイルゲームとPCオンラインゲームを開発・サービスを運営し、IP事業も拡大している。



ピンクの水着がビーチに映える[自慢の曲線美]アレクシア登場!







所持しているだけでイベントを効率良く進められる新キャラクター[自慢の曲線美]アレクシアのピックアップガチャが、8月17日(木)より開催しています。

シドを探すためビーチリゾートを訪れたアレクシア。偶然出会ったクレアを元気付けるため、彼女は水着に着替えて遊ぶことを提案します。

面倒見の良い一面を見せる彼女の姿を、ぜひイベントを遊んでご覧ください。





▼イベント開催期間

2023年8月10日(木) ~ 2023年8月31日(木)メンテナンスまで



『陰の実力者になりたくて!』作品紹介





『我が名はシャドウ。陰に潜み、陰を狩る者……』



「陰の実力者」

それは、主人公でも、ラスボスでもない。

普段は実力を隠してモブに徹し、物語に陰ながら介入して密かに実力を示す存在。この「陰の実力者」に憧れ、日々モブとして目立たず生活しながら、力を求めて修業していた少年は、事故で命を失い、異世界に転生した。



シド・カゲノーとして生まれ変わった少年は、これを幸いと異世界で「陰の実力者」設定を楽しむことにする。「妄想」で作り上げた「闇の教団」を倒すべく(おふざけで)暗躍していたところ、どうやら本当に、その「闇の教団」が存在していて……?



ノリで配下にした少女たちは勘違いからシドをシャドウとして崇拝し、シドは本人も知らぬところで本物の「陰の実力者」になっていき、そしてシドが率いる陰の組織「シャドウガーデン」は、やがて世界の闇を滅ぼしていく――。



シリーズ累計400万部突破!

主人公最強×圧倒的中二病×勘違いシリアスコメディ!?



【アニメ情報】

TVアニメ第2期 10月より全12話にて放送!

第1期 再放送中!

TOKYO MX にて 4月2日(日)より 毎週日曜 24:30~

BS日テレ にて 4月5日(水)より 毎週水曜 25:00~

※放送開始日・放送時間は変更となる場合がございます、予めご了承ください。



原作:逢沢大介(『陰の実力者になりたくて!』/KADOKAWA 刊)

『陰の実力者になりたくて!』公式HP:https://shadow-garden.jp/

『陰の実力者になりたくて!』公式X(旧Twitter):https://twitter.com/Shadowgarden_PR





■「カゲマス」紹介

「カゲマス」は、『陰の実力者になりたくて!』の小説やコミックスでお馴染みのキャラクター「シャドウ(CV:山下誠一郎)」「アレクシア(CV:花澤香菜)」や、「アルファ(CV:瀬戸麻沙美)」「ベータ(CV:水瀬いのり)」をはじめとした七陰たちが登場するオンラインRPGです。



ストーリーは毎週アニメ放送後にアップデートされるフルボイスのメインストーリーと、小説でも描かれていないシャドウの元を離れた七陰の2年間を綴った「七陰列伝」の2大ストーリーを用意しています。



さらに、3Dで描かれるアニメさながらの戦闘描写に加え、このゲームでしか体験できないトークは、「陰の実力者になりたくて!」に出てくる女の子との交流を楽しめます。好感度を上げることでしか見られないシチュエーションも用意していますので、会話を楽しんでください。



<ゲーム概要>

タイトル:陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン

ジャンル:3DアニメーションRPG

プラットフォーム:スマートフォン(iOS/Android)/Windows

配信日:2022年11月29日

価格:無料(コンテンツ内課金あり)

公式サイト:https://www.shadow-garden-mog.jp/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/ShadowgardenMoG

企業プレスリリース詳細へ (2023/08/21-13:16)