株式会社KADOKAWA Game Linkage(本社:東京都文京区、代表取締役社長:豊島 秀介)は、『アーマード・コアVI』の発売を記念した特別ムック『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BRIEFING DOCUMENT』を2023年8月18日(金)に刊行いたしました。







シリーズ完全新作となる『アーマード・コア VI』の基本操作方法やゲームフロー、アセンブルの仕組みなど、本作の基礎知識を紹介。新規収録となるディレクター&プロデューサーインタビューやコンセプトアートなど、全方位の情報をまとめています。また、シリーズのこれまでの歩みをアートとキーワードで振り返る、特別企画も収録。「アーマード・コア」シリーズ過去作の魅力を凝縮しました。かつて傭兵だった方も、これから傭兵になろうとする方にも、『アーマード・コア VI』の発売に備えたいと考える、すべてのプレイヤーに贈る一冊です。



◆特集01 ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON

メカカスタマイズや操作ガイドなど、戦地に赴く全ての傭兵が知っておくべき情報を総まとめ。ディレクター山村優氏・プロデューサー小倉康敬氏へのインタビューも掲載。





◆特集02 Chronology of ARMORED CORE

「アーマード・コア」シリーズが持つ“変わらぬ魅力”と“変わり続ける進化”の歴史をアートとキーワードで巡る。





◆特別企画 AC部インタビュー



◆付録

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON B2タペストリー



概要





【書 名】ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BRIEFING DOCUMENT

【発売日】2023年8月18日(金)

【仕 様】A4判/80ページ

【価 格】2,970円(本体2,700円+税)

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

【同梱物】B2タペストリー(サイズ:約515x728mm)

【その他】「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアでも配信中

※電子版の価格は1,650円(税込)です。また電子版にタペストリーは同梱されません



●詳細・ご購入はこちら

(ファミ通と電撃の攻略本 公式サイト)

https://books.famitsu-dengeki.com/product/entry-23939.html



(Amazon)

https://www.amazon.co.jp/dp/4047336777/



(BOOK☆WALKER)

https://bookwalker.jp/dedc1ed084-d214-4f26-b58f-287272409bcb/



株式会社KADOKAWA Game Linkageについて







株式会社KADOKAWA Game Linkage(代表取締役社長:豊島 秀介)は、株式会社KADOKAWAの100%子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。



公式サイト: https://kadokawagamelinkage.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/18-14:16)