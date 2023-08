[株式会社KADOKAWA]

「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル2MIRACLE LIVE!」で使用できるシリアルコード付き!



株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛)は『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS CompleteBook』(完全受注生産・2023年12月15日発売予定)の特典情報を公開いたしました。





『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS』コンプリートブックの発売が決定!







ストーリースチルとカードイラストの総枚数は合計2000枚以上、さらにキズナエピソードを収録した本書は600ページ越えの大ボリューム! この本があれば2023年6月30日16時をもってサービスを終了した『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS』の世界にいつでも戻ることができる、まさに「スクスタ」のすべてを詰め込んだ究極の1冊です!!



書名:ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS CompleteBook

編集:LoveLive!Days編集部

定価:11,550円 (本体10,500円+税)

発売日:2023年12月15日予定

判型:A4判

商品形態:単行本

ページ数:608

※完全受注生産となりますので、購入には予約申込が必要となります



レッスンノート(大)×125

スキルブック(中)×40

ペンライト×75

特別称号×1

※シリアルコードの内容は変更となる可能性がございます。



