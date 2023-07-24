時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

著作累計1億部突破記念！「今こそ読みたい東野圭吾」フェアを角…

著作累計1億部突破記念！「今こそ読みたい東野圭吾」フェアを角川文庫で開催！　対象作品購入で特製しおりがもらえる特典も実施！

［株式会社KADOKAWA］

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、東野圭吾氏著作の国内累計発行部数が1億部を突破したことを記念し、「カドブン夏推し2023」内で、「著作累計1億部突破！今こそ読みたい東野圭吾」フェアを実施いたします。



東野圭吾氏の著作累計1億部突破記念！ 　角川文庫の既刊7作品を特別帯で展開中！
角川文庫より刊行されている同著者の既刊小説7作品を、「1億部」のロゴを使用した特別デザインの帯で展開しています。
対象作品は同著者の小説作品である『鳥人計画』『探偵倶楽部』『殺人の門』『さまよう刃』『使命と魂のリミット』『ナミヤ雑貨店の奇蹟』『超・殺人事件』の7作品です。
1億部ロゴを使用した『ナミヤ雑貨店の奇蹟』新帯デザイン
購入者限定の特製しおりの配布も決定！　デザインを初公開。
また、上記の角川文庫7作品を購入した方を対象とした特典「特製書影カードしおり」の配布を決定、しおりのデザインを公開しました。
絵柄は、対象の7作品の書影をプリントした全7種。帯と同じく「1億部」の特別ロゴを使用し、裏面には東野氏の複製サインが入った豪華仕様です。
しおりは1冊購入で1枚、購入した作品の絵柄のしおりをプレゼントいたします。この機会にぜひ、お気に入りの1冊を見つけて、特製しおりを手に入れてみてはいかがでしょうか。

※特典内容について
・対象の角川文庫を1冊購入で1枚、購入した作品の特製書影カードしおりをプレゼントします。
・対象作品は『鳥人計画』『探偵倶楽部』『殺人の門』『さまよう刃』『使命と魂のリミット』『ナミヤ雑貨店の奇蹟』『超・殺人事件』の7作品です。
・数には限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。
・画像はイメージです。実際のデザインと異なる場合がございます。
※特典の配布は全国の一部書店での実施となります。

作品情報
『鳥人計画』
定価：616円（本体560円＋税）
ISBN：978-4-04-371801-6
判型：文庫判
ページ数：400ページ
発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル　書誌詳細ページ
https://www.kadokawa.co.jp/product/200201000079/

『探偵倶楽部』
定価：572円（本体520円＋税）
ISBN：978-4-04-371802-3
判型：文庫判
ページ数：304ページ
発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル　書誌詳細ページ
https://www.kadokawa.co.jp/product/200312000311/

『殺人の門』
定価：924円（本体840円＋税）
ISBN：978-4-04-371804-7
判型：文庫判
ページ数：624ページ
発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル　書誌詳細ページ
https://www.kadokawa.co.jp/product/200512000208/

『さまよう刃』
定価：836円（本体760円＋税）
ISBN：978-4-04-371806-1
判型：文庫判
ページ数：512ページ
発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル　書誌詳細ページ
https://www.kadokawa.co.jp/product/200708000405/

『使命と魂のリミット』
定価：792円（本体720円＋税）
ISBN：978-4-04-371807-8
判型：文庫判
ページ数：464ページ
発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル　書誌詳細ページ
https://www.kadokawa.co.jp/product/200902000439/

『ナミヤ雑貨店の奇蹟』
定価：748円（本体680円＋税）
ISBN：978-4-04-101451-6
判型：文庫判
ページ数：416ページ
発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル　書誌詳細ページ
https://www.kadokawa.co.jp/product/321308000162/

『超・殺人事件』
定価：594円（本体540円＋税）
ISBN：978-4-04-109007-7
判型：文庫判
ページ数：272ページ
発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル　書誌詳細ページ
https://www.kadokawa.co.jp/product/321909000274/

◆最新刊『魔女と過ごした七日間』大好評発売中！
「少年の冒険×警察ミステリ×空想科学」記念すべき著作100作目、圧巻の傑作誕生！

＜あらすじ＞
その夏、信じられないことばかり起きた。
AIによる監視システムが強化された日本。
指名手配犯捜しのスペシャリストだった元刑事が殺された。
「あたしなりに推理する。その気があるなら、ついてきて」
不思議な女性・円華に導かれ、父を亡くした少年の冒険が始まる。

◆書誌情報
作品名：魔女と過ごした七日間
定価：1,980円（本体1,800円＋税）
判型：四六判
ページ数：416ページ
発売日：2023年3月17日
ISBN：978-4-04-113225-8
発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル　書誌詳細ページ
https://www.kadokawa.co.jp/product/322208000298/

著者プロフィール
東野圭吾（ひがしの・けいご）
1958年大阪府生まれ。1985年、『放課後』で第31回江戸川乱歩賞を受賞しデビュー。1999年『秘密』で第52回日本推理作家協会賞、2006年『容疑者Xの献身』で第134回直木賞を受賞。2012年『ナミヤ雑貨店の奇蹟』で第7回中央公論文芸賞、2013年『夢幻花』で第26回柴田錬三郎賞、2014年『祈りの幕が下りる時』で第48回吉川英治文学賞を受賞。その他の著書に『殺人の門』『探偵倶楽部』『さまよう刃』『夜明けの街で』『ラプラスの魔女』『魔力の胎動』『魔女と過ごした七日間』など多数。

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/24-13:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
７月号の特集は「コロナ後の世界経済」。 世界経済はコロナ禍の影響を脱しつつあるものの、先行きは不透明だ。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ