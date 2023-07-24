［株式会社KADOKAWA］

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、東野圭吾氏著作の国内累計発行部数が1億部を突破したことを記念し、「カドブン夏推し2023」内で、「著作累計1億部突破！今こそ読みたい東野圭吾」フェアを実施いたします。







東野圭吾氏の著作累計1億部突破記念！ 角川文庫の既刊7作品を特別帯で展開中！

角川文庫より刊行されている同著者の既刊小説7作品を、「1億部」のロゴを使用した特別デザインの帯で展開しています。

対象作品は同著者の小説作品である『鳥人計画』『探偵倶楽部』『殺人の門』『さまよう刃』『使命と魂のリミット』『ナミヤ雑貨店の奇蹟』『超・殺人事件』の7作品です。



購入者限定の特製しおりの配布も決定！ デザインを初公開。

また、上記の角川文庫7作品を購入した方を対象とした特典「特製書影カードしおり」の配布を決定、しおりのデザインを公開しました。

絵柄は、対象の7作品の書影をプリントした全7種。帯と同じく「1億部」の特別ロゴを使用し、裏面には東野氏の複製サインが入った豪華仕様です。

しおりは1冊購入で1枚、購入した作品の絵柄のしおりをプレゼントいたします。この機会にぜひ、お気に入りの1冊を見つけて、特製しおりを手に入れてみてはいかがでしょうか。



※特典内容について

・対象の角川文庫を1冊購入で1枚、購入した作品の特製書影カードしおりをプレゼントします。

・対象作品は『鳥人計画』『探偵倶楽部』『殺人の門』『さまよう刃』『使命と魂のリミット』『ナミヤ雑貨店の奇蹟』『超・殺人事件』の7作品です。

・数には限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。

・画像はイメージです。実際のデザインと異なる場合がございます。

※特典の配布は全国の一部書店での実施となります。



■作品情報

『鳥人計画』

定価：616円（本体560円＋税）

ISBN：978-4-04-371801-6

判型：文庫判

ページ数：400ページ

発行：株式会社KADOKAWA



KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ

https://www.kadokawa.co.jp/product/200201000079/



『探偵倶楽部』

定価：572円（本体520円＋税）

ISBN：978-4-04-371802-3

判型：文庫判

ページ数：304ページ

発行：株式会社KADOKAWA



KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ

https://www.kadokawa.co.jp/product/200312000311/



『殺人の門』

定価：924円（本体840円＋税）

ISBN：978-4-04-371804-7

判型：文庫判

ページ数：624ページ

発行：株式会社KADOKAWA



KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ

https://www.kadokawa.co.jp/product/200512000208/



『さまよう刃』

定価：836円（本体760円＋税）

ISBN：978-4-04-371806-1

判型：文庫判

ページ数：512ページ

発行：株式会社KADOKAWA



KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ

https://www.kadokawa.co.jp/product/200708000405/



『使命と魂のリミット』

定価：792円（本体720円＋税）

ISBN：978-4-04-371807-8

判型：文庫判

ページ数：464ページ

発行：株式会社KADOKAWA



KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ

https://www.kadokawa.co.jp/product/200902000439/



『ナミヤ雑貨店の奇蹟』

定価：748円（本体680円＋税）

ISBN：978-4-04-101451-6

判型：文庫判

ページ数：416ページ

発行：株式会社KADOKAWA



KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ

https://www.kadokawa.co.jp/product/321308000162/



『超・殺人事件』

定価：594円（本体540円＋税）

ISBN：978-4-04-109007-7

判型：文庫判

ページ数：272ページ

発行：株式会社KADOKAWA



KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ

https://www.kadokawa.co.jp/product/321909000274/



◆最新刊『魔女と過ごした七日間』大好評発売中！

「少年の冒険×警察ミステリ×空想科学」記念すべき著作100作目、圧巻の傑作誕生！



＜あらすじ＞

その夏、信じられないことばかり起きた。

AIによる監視システムが強化された日本。

指名手配犯捜しのスペシャリストだった元刑事が殺された。

「あたしなりに推理する。その気があるなら、ついてきて」

不思議な女性・円華に導かれ、父を亡くした少年の冒険が始まる。



◆書誌情報

作品名：魔女と過ごした七日間

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

判型：四六判

ページ数：416ページ

発売日：2023年3月17日

ISBN：978-4-04-113225-8

発行：株式会社KADOKAWA



KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ

https://www.kadokawa.co.jp/product/322208000298/



■著者プロフィール

東野圭吾（ひがしの・けいご）

1958年大阪府生まれ。1985年、『放課後』で第31回江戸川乱歩賞を受賞しデビュー。1999年『秘密』で第52回日本推理作家協会賞、2006年『容疑者Xの献身』で第134回直木賞を受賞。2012年『ナミヤ雑貨店の奇蹟』で第7回中央公論文芸賞、2013年『夢幻花』で第26回柴田錬三郎賞、2014年『祈りの幕が下りる時』で第48回吉川英治文学賞を受賞。その他の著書に『殺人の門』『探偵倶楽部』『さまよう刃』『夜明けの街で』『ラプラスの魔女』『魔力の胎動』『魔女と過ごした七日間』など多数。



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