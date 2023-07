[株式会社KADOKAWA]

映画『マスターオブスキル ーFor the Gloryー』、2023年7月8日(土)より全国公開中!





シリーズ累計500万部(紙+電子)を誇る中国発の大人気のeスポーツラノベ、『全職高手 マスター・オブ・スキル』。邦訳版第1巻がKADOKAWAより電子書籍として絶賛発売中ですが、その物語の前日譚となる劇場版アニメ『マスターオブスキル ーFor the Gloryー』が2023年7月8日(土)より、全国35館にて公開されました!

ということで映画の公開を記念しまして、7月20日まで主要電子書籍ストアにて小説第1巻の30%オフセールを実施中! WEB小説投稿サイト「カクヨム」で大ボリュームの試し読みも行なっておりますので、物語の内容が気になるという方はぜひご覧になってみてください。



そして、待望の小説第2巻は、電子書籍として9月配信予定! こちらもぜひお楽しみに!



■映画『マスターオブスキル ーFor the Gloryー』公式サイトはこちら

https://www.chuka-eiga.com/for_the_glory_jp/index.html#introduction



■カクヨムでの試し読みページはこちら

https://kakuyomu.jp/works/16817330659627737334



■書誌情報

全職高手1 マスター・オブ・スキル





著/胡蝶藍

翻訳/光吉さくら

イラスト/ゆき哉



〈シリーズ累計500万部突破!! 中国で大人気のeスポーツラノベ、堂々登場!〉

人気オンラインゲーム『グローリー』でトッププロにまで上りつめた葉秋(イエ・チウ)。

「闘神」の異名を持つ彼だったが、所属クラブから、突如、解雇されてしまう。

全てを失い、夜の街をさまよう葉秋が、ふと目についたeスポーツカフェに入ると、おりしもその日は『グローリー』の新サーバー「第十区」オープンの日だった。

彼は葉修(イエ・シウ)と名乗り、自分の分身となる新たなID《君莫笑》(ジュンモーシャオ)でレベル1からゲームに参加すると、次々と記録を打ち立てていく!

一夜にして「第十区」の有名人となった葉修と《君莫笑》。

謎の新人プレーヤーを手なづけようと大手ギルドはさまざまな方法で近づいてくるが、その正体を知る者は誰もいない。

――再起をかける男の戦いが、いま静かに幕を上げる!!



販売形態 電子書籍

KADOKAWA公式サイト書誌ページ https://www.kadokawa.co.jp/product/322109001108/



