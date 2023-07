[株式会社KADOKAWA]

草刈正雄主演映画『汚れた英雄』4K UHD 10/13(金)発売



10月13日(金)に発売となる『汚れた英雄』4Kデジタル修復 Ultra HD Blu-ray【HDR版】の4K版予告編が公開された。







1982年に公開された映画『汚れた英雄』は、大藪春彦の同名小説を映画化した、天才ライダーの光と影を描く華麗なるロードレースムービー。本作によりバイク・レースの魅力に目覚めたという方も多い、バイク映画の金字塔といえる作品。チャンピオンになるためなら手段を選ばない天才ライダー北野晶夫を草刈正雄が演じ、彼を取り巻く女性たちに、浅野温子、木の実ナナ、朝加真由美、レベッカ・ホールデンと豪華女優陣が顔を揃える。



草刈演じる北野晶夫役のレースシーンスタントを担当した、元オートバイ・ロードレースライダーの平忠彦氏は、1983年~1985年に全日本ロードレース選手権500ccクラスで前人未到の3連覇を達成、世界グランプリにも参戦し、1986年にGP250ccクラスで優勝を果たすなど、トップライダーとして活躍。日本のモーターサイクルスポーツの普及振興に大きく貢献したとして、今年2023年3月、文部科学省スポーツ庁スポーツ功労者顕彰を受賞している。



『汚れた英雄』の4K UHDには、録音・瀬川徹夫により新たに制作されたDolby Atmos音声を初収録!迫力あふれるレースシーンなど臨場感ある音声を体感できる。さらに特典として、関係者の新規インタビューや新たに発掘されたスチールで構成する豪華本「THE IGNITION KEY OF THE LAST HERO」(A4/ソフトカバー/90ページ以上)、初CD化となる劇伴CDが同梱されるほか、「『汚れた英雄』製作会見ニュース」(スポニチ映像)や初収録TV SPOTなどの特典映像が収録される。



【STORY】

全日本ロードレース選手権・国際A級500ccクラスでは、プライベートの北野晶夫とヤマハのワークスライダー・大木圭史が熾烈なトップ争いを繰り広げていた。第8戦まで二人は互角の戦いを続け、ワークスチームは第9戦に向けての調整に余念がなかった。一方、北野はその天性の美貌を武器にセレブ美女を次々とパトロンにし、莫大なレース費用を捻出していた。そしていよいよ最終の第9戦、ついに決戦のスタートが切られる…。



【キャスト・スタッフ】

出演:草刈正雄 レベッカ・ホールデン 木の実ナナ 浅野温子 朝加真由美 勝野洋 奥田瑛二

監督:角川春樹 原作:大藪春彦 脚本:丸山昇一 撮影:仙元誠三 録音:瀬川徹夫 音楽:甲斐正人



【商品情報】

『汚れた英雄』4Kデジタル修復 Ultra HD Blu-ray【HDR版】

(4K Ultra HD Blu-ray+Blu-ray+CD 計3枚組)

2023年 10月13日(金)発売

22,440円(税込)[20,400円+税]

発売・販売:株式会社KADOKAWA

(C)KADOKAWA 1982





【角川映画UHDプロジェクト】

2026年に50周年を迎える角川映画の名作の数々を、映像、音声、特典、全てのクオリティを追求した“究極にして最終形態”の商品仕様で4K UHD化!これまでに、『犬神家の一族』、『戦国自衛隊』、『蘇える金狼』、『野獣死すべし』、『化石の荒野』、『友よ、静かに瞑れ』、『伊賀忍法帖』、『キャバレー』の4K UHDが発売された。



