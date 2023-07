[株式会社KADOKAWA]

ジェイク本シリーズ440万部突破を記念して「どっちが強い!?夏祭り2023」を開催中! Xベンチャー隊員証ver.図書カードNEXT5,000円分がもらえるチャンス!



株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛)は、2023年7月5日(水)に『どっちが強い!? マサイキリンvsサバンナシマウマ』『どっちが強い!?A(3) 海賊船の野望をあばけ』『ナゾトキ・ハンター 裏切り者と幻のドラゴン』を発売いたしました。





おかげさまで、この度ジェイク本シリーズは日本国内でシリーズ累計440万部を突破いたしました。新刊の発売に合わせて「どっちが強い!?夏祭り2023」キャンペーンも開催中です。



7月5日発売の最新刊1.

草食獣の肉弾戦!? 高所の覇者マサイキリンと背後も危険なサバンナシマウマのキックバトル!







《あらすじ》

大人気「どっちが強い!?」シリーズ最新作! アフリカでのテロリスト調査のさなか、動物たちの暴走に巻きこまれたジェイクたち。陸上一長い足でハイキックをくり出すマサイキリンと強力キッカー・サバンナシマウマが最強キック対決を繰り広げます。この勝負、果たしてどっちが勝つのか!?



《動物学者の今泉忠明先生も推薦!》

サバンナにいる草食動物は、なぜ肉食動物と一緒にくらせるのか……。草食動物の秘策を知れば、彼らのカッコよさのとりこになる!



プロフィール

今泉忠明(いまいずみ ただあき)

1944年東京都生まれ。上野動物園の動物解説員、ねこの博物館館長、日本動物科学研究所所長などを歴任。ベストセラー『ざんねんないきもの事典』(高橋書店)のほか、多くの図鑑などの監修を手掛ける。



《シリーズ紹介》

角川まんが科学シリーズの「どっちが強い!?」は、ライオンとトラ、サメとメカジキなど、戦闘力の近い自然界の強い生き物たちを、科学的データをもとに、対決させ、勝敗を決めることで生き物について学んでいく科学まんがです。2013年にマレーシアで刊行後、2016年に日本でも刊行開始。小学生を中心に人気沸騰中の大人気シリーズです。

また、こちらの登場人物たちが所属する組織「Xベンチャー調査隊」は、『どっちが強い!? からだレスキュー』や『恐竜キングダム』などでも活躍しています。この「Xベンチャー調査隊」が活躍するシリーズを、まとめて「ジェイク本シリーズ」と呼んでいます。



《書籍情報》

書名:角川まんが科学シリーズ『どっちが強い!? マサイキリンvsサバンナシマウマ 草食獣キック王者バトル』

ストーリー:ジノ

まんが:ブラックインクチーム

監修:今泉忠明

定価:1,078円(本体980円+税)

発売日:2023年7月5日(水)

判型:四六判

ページ数:160ページ

ISBN:978-4-04-113535-8

発行:株式会社KADOKAWA



KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ

https://www.kadokawa.co.jp/product/322211001537/

児童書ポータルサイト『ヨメルバ』作品紹介ページ

https://yomeruba.com/product/other/322211001537.html



7月5日発売の最新刊2.

舞台は大海原! 海賊たちの野望を止めるために、ジェイクたちが海の上&船の中でロボットバトル!







《あらすじ》

今回の舞台は大海原。世界を支配しようと企む海賊を倒すため、ジェイクたちが海賊船に潜入! 船の中&海の上で大バトルを繰り広げます。ロボットや仲間と協力し、果たしてジェイクたちは世界を救うことができるのか!?





《オードリー・タン氏も推薦!》

"I'm happy to share the comic books with you." "It's also educational, so edutainment." おもしろいのにためになる! みんなに読んでほしい教育的エンタメまんがです。









《シリーズ紹介》

大ヒットシリーズ『どっちが強い!?』と『恐竜キングダム』の2シリーズがクロスオーバーする、新しい物語の学習まんがです。

本作では、シリーズおなじみのジェイクやルイス、レイン、ショーンたちXベンチャー調査隊が、ロボットに乗ってライバルたちと大迫力のバトルを繰り広げます。また、この物語を読み進めるうちに、科学やAI、プログラミングについての知識も身に付きます。



《書籍情報》

書名:角川まんが超科学シリーズ『どっちが強い!?A(3) 海賊船の野望をあばけ』

ストーリー:スライウム

まんが:エアーチーム

監修:国立科学博物館

定価:1,078円(本体980円+税)

発売日:2023年7月5日(水)

判型:四六判

ページ数:160ページ

ISBN:978-4-04-113240-1

発行:株式会社KADOKAWA



KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ

https://www.kadokawa.co.jp/product/322208000990/

児童書ポータルサイト『ヨメルバ』作品紹介ページ

https://yomeruba.com/product/mangagakushu/docchigatsuyoi/322208000990.html



【初回限定特典】





『どっちが強い!?A(3)海賊船の野望をあばけ』には、読者の皆様から募集した「夢の動物ロボ」最優秀賞2作品の対決を描き下ろしたまんが小冊子がついてきます。ここでしか見られない! スピードカジキ(カジキ型ロボット)とアリゲーターZ(ワニ型ロボット)の対決を収録しています。

※初回特典は数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。



7月5日発売の最新刊3.

幻のドラゴンの住処でナゾトキ×生死をかけた大バトル! 友達を守るためにアレックスとルルが戦う!







《あらすじ》

幻のドラゴンが眠る古代中国の遺跡にアレックスとルルが潜入。第6弾で一緒に冒険した医者のミン先生も同行しますが、遺跡の中で急に先生から攻撃されてしまいます。ミン先生にはおそろしい野望があって......!? アレックスとルルは無事に遺跡から脱出し、冒険を続けられるのか!?



《シリーズ紹介》

ジェイク本シリーズの一つである「ナゾトキ・ハンター」は、ナゾトキによって脳の発達を助けるとともに、歴史や考古学の知識が身に付く冒険まんがです。のちにXベンチャー調査隊の創設者となる主人公アレックスが、古代のお宝を求めて大冒険を繰り広げます。



《書籍情報》

書名:角川まんが超科学シリーズ『ナゾトキ・ハンター 裏切り者と幻のドラゴン』

ストーリー:タダタダ

まんが:ソーラーチーム

定価:1,078円(本体980円+税)

発売日:2023年7月5日(水)

判型:四六判

ページ数:160ページ

ISBN:978-4-04-113438-2

発行:株式会社KADOKAWA



KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ

https://www.kadokawa.co.jp/product/322210001139/

児童書ポータルサイト『ヨメルバ』作品紹介ページ

https://yomeruba.com/product/mangagakushu/322210001139.html



【初回限定特典】



『ナゾトキ・ハンター 裏切り者と幻のドラゴン』には、初回特典として『Xベンチャー新聞 4コマまんが特大号』がはさみこまれています。「どっちが強い!?」のジェイクたちと、「ナゾトキ・ハンター」のアレックスとルルが4コマまんがで繰り広げるドタバタギャグバトルは必見です。

※初回特典は数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。



Xベンチャー隊員証ver.図書カードNEXTが当たる! 「どっちが強い!?夏祭り2023」開催中!







ジェイク本シリーズの440万部突破を記念して、7~8月に発売される新刊が対象となる「どっちが強い!?夏祭り2023」キャンペーンを開催中です。

抽選で30名様に、ここでしか手に入らないXベンチャー隊員証風図書カードNEXTが当たります。



《賞品》

オリジナル図書カードNEXT 5,000円分 Xベンチャー隊員証ver. 30名様



《対象書籍》

1.『どっちが強い!? マサイキリンvsサバンナシマウマ』

2.『どっちが強い!?A3. 海賊船の野望をあばけ』

3.『ナゾトキ・ハンター 裏切り者と幻のドラゴン』

4.『どっちが強い!? コブハクチョウvsオオカモメ』 2023年8月9日(水)発売予定

+

5.『どっちが強い!? 』『恐竜キングダム』『どっちが強い!?X』『どっちが強い!?A』『どっちが強い!? からだレスキュー』『ナゾトキ・ハンター』の夏祭り2023キャンペーンオビのついた対象書籍



1.~4.のうちどれか1冊と、5.のどれでも1冊、合計2冊でご応募いただけます。



キャンペーン詳細はこちらから

https://mangagakushu.kadokawa.co.jp/news/kagaku/entry-676.html



シリーズ初!! 4コマまんがプロジェクト始動!





『どっちが強い!?』『恐竜キングダム』のXベンチャー調査隊のメンバーや、『ナゾトキ・ハンター』のアレックスとルルたちが登場する4コマまんがプロジェクトが始動!



プロジェクト1.

『どっちが強い!? マサイキリンvsサバンナシマウマ 草食獣キック王者バトル』巻末に4コマまんがを4本収録!

プロジェクト2.

初回特典として『ナゾトキ・ハンター 裏切り者と幻のドラゴン』に『Xベンチャー新聞 4コマまんが特大号』が付いてくる!

プロジェクト3.

KADOKAWAの児童書ポータルサイト『ヨメルバ』にも4コマまんがプロジェクト特設サイトがオープン!

プロジェクト4.

2023年11月8日(水)発売予定『どっちが強い!? ジャコウウシvsヘラジカ 超ド級の角突きバトル』巻末に4コマまんがを4本収録予定!

プロジェクト5.

2023年11月8日(水)発売予定『どっちが強い!?A(4) 学園崩壊カウントダウン』巻末に4コマまんがを4本収録予定!



児童書ポータルサイト『ヨメルバ』4コマまんがプロジェクト特設サイトはこちらから



『ヨメルバ』には、4コマまんがの感想や、読者の皆様のアイデアを投稿できるフォームを開設しています。4コマプロジェクト成功のために、たくさんのご意見/ご投稿をお待ちしています!



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/05-13:46)