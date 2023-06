[株式会社KADOKAWA]

第5の新勢力 DUNG BEAT POSSE(≠PSYCHIC FEVER)参戦! 激動のシーズン1完結篇



株式会社KADOKAWA(代表取締役社長:夏野剛、本社:東京都千代田区、以下KADOKAWA)は、2023年6月13日(火)に『小説 BATTLE OF TOKYO vol.5』(著:月島総記)を発売しました。







◆累計13万部を突破! ついにシーズン1完結篇が発売

LDH JAPANによる次世代エンタテインメントプロジェクト「BATTLE OF TOKYO」の原作となるストーリーを描く『小説 BATTLE OF TOKYO』(角川文庫)の第5巻(vol.5)が、2023年6月13日(火)に発売されました。



『BATTLE OF TOKYO』では、Jr.EXILE世代のアーティスト(GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ)のメンバーがベースとなったキャラクターたちが登場し、架空未来都市「超東京」を舞台に、闘いと絆の物語が展開されていきます。



小説・MV・アルバム・ライブなど、多様なエンタテインメントを展開するメディアミックス・プロジェクト「BATTLE OF TOKYO」。その根幹となるストーリーをいち早く読むことができる原作小説は、本日刊行の第5巻で累計13万部を突破しました(電子書籍含む)。

圧倒的な熱量で展開されてきたシーズン1の完結篇となる第5巻では、第5の勢力であるDUNG BEAT POSSE(≠PSYCHIC FEVER)が参戦。激動の物語にさらなる拍車がかかります。



これまでに張り巡らされた伏線が回収され、「ファイナル・ファクト」、そして「超東京」に秘められた真実に迫る第5巻。超スケールで展開されたシーズン1の完結編を、ぜひ原作小説でお楽しみください。



◇あらすじ

突如発生した大嵐・IUSを共に乗り越え、一時休戦する4チーム。

安堵したのも束の間、再び治安維持組織ブルーシールドが襲来する。

さらに闇の武器商社DUNG BEAT POSSEも参戦し……。

窮地に追い詰められるMAD JESTERS、ROWDY SHOGUN、Astro9、JIGGY BOYS。

超東京、そして自らの未来を掴み取るため、男たちは再び立ち上がる――。

次世代エンタテインメントプロジェクト「BATTLE OF TOKYO」原作小説第5弾。



◆書誌情報

『小説 BATTLE OF TOKYO vol.5』

著:月島 総記

企画・監修:LDH JAPAN 「BATTLE OF TOKYO」プロジェクト

発売:2023年6月13日(火)※電子書籍同日配信

定価:858円(本体780円+税)

判型:文庫判

装丁:OCTAVE

ページ数:432ページ

ISBN:978-4-04-113866-3

発行:株式会社KADOKAWA



