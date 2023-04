[株式会社KADOKAWA]

株式会社ムービーウォーカー(本社:東京都千代田区/代表取締役社長:五十嵐淳之/以下、ムービーウォーカー)が発行している、全国の映画館でどんな作品でも観られる唯一の映画鑑賞ギフト券「映画GIFT」が、eギフトプラットフォーム事業を展開する株式会社ギフティ(本社:東京都品川区/代表取締役:太田睦、鈴木達哉/以下、ギフティ)が提供する法人向けサービス「giftee for Business」での取り扱いに加え、個人向けのeギフト販売サービス「giftee(R)」にて、2023年4月20日(木)より購入いただけることになりました。









「giftee(R)」にて販売開始した「映画GIFT」は、「giftee for Business」でも取り扱い中の500円、1,900円、3,800円に加え、新たに200円、1,000円が加わり、計5券種となります。



少額券種が新たに加わったことで、ご家族やご友人により気軽に「映画」をお贈りできるようになりました。また、「giftee for Business」でも同様に購入できますので、法人様には、引き続きキャンペーンの景品やお客様へのちょっとした謝礼、社内インセンティブ、株主優待や記念品などでご活用いただけます。



さらに、「giftee for Business」のオプションを活用することで、SNSでのインスタントウィンキャンペーンなどの展開も可能になります。



これまでの映画鑑賞ギフト券は、シネコンチェーンが単体で発行し自社の映画館でのみ利用できるものに限られておりました。ナショナルクライアントの全国キャンペーン賞品に映画鑑賞券のニーズはあるにもかかわらず、大手チェーンでも全国をカバーしているシネコンは存在しないため、賞品として映画鑑賞ギフト券が採用されることはありませんでした。



「映画GIFT」の最大の特徴は、全国の映画館で好きな映画が鑑賞できること(※1)です。これにより、受け取る側が“好きな映画館”で“好きな作品”を選ぶことが可能になり、お住まいや対象作品に縛られることのない、汎用性の高い商品となりました。



ムービーウォーカーは、映画興行の持続的発展の一助となるよう、「心に残る映画を贈ろう!」をスローガンに、「映画GIFT」の普及を通して日ごろの気持ちを伝える手段や、記念日の思い出、コミュニケーションツールのひとつとして、「映画を贈る」という習慣の創出を目指します。





「映画GIFT」の種類について



メールやSNSで送れるコードタイプと手渡しができるカードタイプがあり、お客様の利用シーンに合わせてお選びいただけます。



「giftee(R)」(コードタイプのみ取り扱い)販売ページURL: https://giftee.com/items/3480



※1:ムビチケと連携していない一部映画館、一部作品にはご利用いただけません





■株式会社ムービーウォーカーについて

株式会社ムービーウォーカーは、全国の映画館で使えるデジタル映画鑑賞券【ムビチケ】を中心とするチケッティング事業と、劇場フリーペーパー【月刊シネコンウォーカー】や映画情報サイト【MOVIE WALKER PRESS】などのメディア事業の2軸を展開。映画館と配給会社双方と密な連携を取りながら、より良い映画体験を届けられるように事業を進めています。



「映画GIFT」詳しくはこちらから

https://mvtk.jp/gift/eigagift



「映画GIFT」資料ダウンロードはこちら

https://prodmwsrstorage.blob.core.windows.net/mvtk-jp-public/gift/eigagift/assets/file/explain.pdf



「映画GIFT」ご注文・お問い合わせはこちら

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=merb-takdn-348da8c45aef88507daff29095cfd644&_ga=2.204570448.155369156.1667355177-2000651198.1590045984





【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ムービーウォーカー

映画GIFT販売窓口:gift-sales@moviewalker.co.jp





■ 株式会社ギフティについて

社名:株式会社ギフティ

所在地:〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10−2 東五反田スクエア12階

設立:2010年8月10日(サービス開始:2011年3月)

資本金:3,167百万円(2022年12月末時点)

代表者:代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容:eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

1. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

2. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

3. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

4. 自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL:

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R) https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform



