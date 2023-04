[株式会社KADOKAWA]

全国巡回中の大好評の展覧会イベント、埼玉に上陸!4/14よりチケット発売開始!





「連載30周年記念 地上最強刃牙展ッ!」、埼玉で開催決定

会期/2023年5月27日(土)~7月9日(日)

会場/ところざわサクラタウン内 EJアニメミュージアム



シリーズ累計発行部数8,500万部(2021年時点)を超える大人気漫画『刃牙』シリーズの連載30周年を記念した展覧会をところざわサクラタウン内のEJアニメミュージアムにて5月27日(土)~7月9日(日)まで開催いたします。







刃牙展公式サイト: https://www.akitashoten.co.jp/baki_ten/



地上最強の男を見たいかーーッ!!

2022年4月、大好評のうちに幕を閉じた「連載30周年記念 地上最強刃牙展ッ!in東京ドームシティ」から時を経て…「連載30周年記念 地上最強刃牙展ッ!」の埼玉展が開催決定ッッ!!!



格闘漫画の王道にして金字塔、『刃牙』シリーズ連載30周年を記念し、『刃牙』シリーズ数々の名勝負を原画で振り返り、シリーズを通して描かれる<「強さ」とは何か?「地上最強」とは何か?>というテーマを追う、まさに地上最強の展覧会ッッ!



板垣恵介が魂を削って描いた肉筆を、闘いの聖水を、誰もよけることは許されないッッ!!ほかにも、フォトスポットや等身大キャラクターなど、『刃牙』世界を余すところなく堪能できる数々の展示品が一同集結ッッ!





見どころ



1、数々の名勝負を振り返る原画展示ッ!

『刃牙』シリーズ初の大規模展覧会として、板垣恵介先生直筆の漫画原稿、カラー原画を一挙展示。

シリーズを通して描かれる「強さ」とは何か?「地上最強」とは何か?というテーマを追う、

まさに地上最強の展覧会ッ!あの名場面、名バトルを原画で己の目に焼き付けよッッッ!!







2、フォトスポットや等身大キャラクターが多数参戦!!

『刃牙』シリーズおなじみの舞台や名場面を体験できるフォトスポットや等身大キャラクターが多数参戦ッ!

『刃牙』ワールドを全身全霊で体感せよッッッ!







3、「地下闘技場」が会場内に登場ッ!!

ついに君も闘技者(グラップラー)になれる日がやってきた!数々の激闘が繰り広げられた武闘の聖地

「地下闘技場」が会場内に登場!

※本会場の「地下闘技場」に砂地はございません。











さらに、埼玉会場オリジナルの展示やグッズも企画中!続報を待てッ!!





【グッズ情報】

多数の刃牙展開催記念商品を販売いたします。埼玉会場限定商品も企画中です!





刃牙30th THE ARTWORK OF BAKI(刃牙展開催記念商品)

4,400円(税込)





地下闘技場の砂ッッッ!!!全8種(刃牙展開催記念商品)

各1,320円(税込)





カステラですよ。トランプじゃあるまいし。(刃牙展開催記念商品)

1,296円(税込)





名ゼリフ万年カレンダー(刃牙展開催記念商品)

1,980円(税込)







てぬぐい 一向にかまわんッッ 全2種(刃牙展開催記念商品)

各2,200円(税込)





F6キャラファインボード 30周年キービジュアル(刃牙展開催記念商品)

5,500円(税込)





A5キャラファイングラフ 任客立ち(受注商品)(刃牙展開催記念商品)

11,000円(税込)





複製原稿『バキ』第114話「親父ッ!!」(刃牙展開催記念商品)

1,980円(税込)





アクリルジオラマスタンド 渋川流柔術・実践合気スタンド(刃牙展開催記念商品)

2,640円(税込)





開催概要



■イベント名称

連載30周年記念 地上最強刃牙展ッ!inところざわサクラタウン



■会期

2023年5月27日(土)~7月9日(日)

※休館日:毎月第1、第3、第5火曜日



■ 開催時間

10:00~18:00(入場は閉場の30分前まで)



■会場

EJアニメミュージアム

住所:〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3 ところざわサクラタウン 角川武蔵野ミュージアム3F

◇交通

電車:JR武蔵野線「東所沢」駅から徒歩約10分

車:関越自動車道「所沢」ICから約8分



■「埼玉会場」問合わせ先

KADOKAWAカスタマーサポート

https://wwws.kadokawa.co.jp/support/mf/



■「埼玉会場」ホームページ

https://ej-anime-m.jp/exhibition/baki/



■「埼玉会場」公式twitterアカウント

@EJ_AnimeMuseum



■主催

「地上最強刃牙展ッ!」ところざわサクラタウン実行委員会



■企画

連載30周年記念 地上最強刃牙展ッ!巡回プロジェクト委員会



■原作

板垣恵介





チケット情報



全て税込、5月27日(土)、28日(日)、7月8日(土)、9日(日)のみ日付指定

※状況により、変更になる可能性があります。



■前売券

・一般1,400円 /大学生以下1,200円

・【グッズ付き前売チケット】6,500円

・【トークショー付きSPチケット】6,000円(図録付き)7/9入場の指定入場券

◇販売期間:2023年4月14日 17:00 ~ 2023年5月26日(金) 23:59



■当日券

・一般1,500円 / 大学生以下1,300円

・【グッズ付き当日チケット】6,600円

◇販売期間:会期中



■限定グッズ:限定デザインTシャツ(ハードコアチョコレート製)

「グッズ付きチケット」をご購入のお客様には、下記をお渡しいたします。







Tシャツ界の悪童ッ!ハードコアチョコレート!!

猪狩完至がモチーフの新規絵柄ッッ!

サイズ:メンズL、XLの2サイズ展開から1サイズ選択

素材:綿100% 5.6オンス

サイズ表:

Lサイズ 着丈73cm×身幅55cm×肩幅50cm×袖丈22cm

XLサイズ 着丈77cm×身幅58cm×肩幅54cm×袖丈24cm



※デザイン、内容は変更になる場合があります。

※表示の画像と実際の商品の色・形などは異なる場合があります。また布製品のためサイズには若干の誤差が生じる場合がございます。

※「限定デザインTシャツ」は会場物販コーナーでの販売はございません。

※チケット1枚につきTシャツ1枚付きとなります。ご購入後の変更・キャンセル・払い戻しはできませんので、ご購入時にサイズを間違えないようご注意ください。



■チケット販売

販売先:ローソンチケット、角川武蔵野ミュージアム2F総合インフォメーション(当日券のみ)



【注意事項】

※グッズ付きチケットは前売で完売した場合、当日販売はございません。

※チケットは5/27、28、7/8、7/9の4日間のみ日付指定券となります。入場人数に限りがございます。

※上記以外の日程に関しては全期間中に一度だけご入場いただけるチケットです。

※チケットは入場券、限定グッズ引換券ともに数量限定となります。予告なく販売を終了する場合がございます。

※入場特典・限定グッズは会場でのお渡しになります。

※大学生以下のチケットでご入場の際に、学生証・生徒手帳をご提示いただく場合があります。忘れずに会場へお持ちください。

大学生以下で学生証・生徒手帳がない場合は、保険証など年齢が分かるものをお持ちください。

※グッズ付きチケット特典はグッズ引き換え券1枚につき、1点のお渡しとなります。

※グッズ付きチケット特典の発送対応はいかなる場合でもお断りしております。

※状況により入場整理を行う可能性がございます。

※ご購入された入場券・引換券の変更、交換はお受けできません。

※お買い上げのチケットには半券が付随しております。入場前に該当会場の半券を切り離してしまうと入場できませんのでご注意ください。引換券も同様に、切り離された場合、限定グッズのお渡しはできませんのでご注意ください。

※入場券・引換券は換金できません。また、盗難・紛失の場合でも再発行いたしませんのでご注意ください。

※小学生未満無料。小学生未満のご入場は保護者(18歳以上)の同伴が必要となります。

※再入場はできません。





特別イベント情報



■7/9に板垣先生トークショーの開催が決定!

-参加資格

【トークショー付きSPチケット】をご購入の方

※本チケットには7/9の指定入場券、トークショー参加券、「刃牙30th THE ARTWORK OF BAKI」が

各1つずつ付属いたします。

-開催場所:ところざわサクラタウン内の某所、開催時間:11時~12時(予定)





注意事項



■イベントに関して

-撮影が禁止されている場所での撮影・録音・録画はご遠慮下さい。

-混雑の際は予告なく、開催時間などを変更させていただく場合がございます。

-展示品には触れないでください。

-イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合もございます。

-以下の場合にはお早目にお近くのスタッフまでお申し出ください。

○気分が悪くなったり、怪我をしてしまった場合

○落とし物を拾った場合、または落とし物をしてしまった場合

○迷子になったり、迷子を見つけた場合(会場内でのお呼び出しはできません)

-危険ですので会場内外は走らないでください。

-通路などの共有スペースでの座り込みなど、他のお客様のご迷惑になるような行為はご遠慮ください。

-会場内は禁煙です。

-雨天の場合でも屋外に並んでいただく場合もございますので、予め雨具をご用意ください。

-ペットを連れてのご入場はできません(盲導犬、介助犬は除く) 。

-会場に更衣室、クローク等のご用意はございません。

-危険物の持ち込みは、ご遠慮下さい。

-過度な香水のご使用やコスプレでのご来場は、周囲のお客様の影響を鑑み、ご遠慮頂きます様、お願い致します。

-会場内での飲食はご遠慮下さい。

■コロナウイルス感染症対策に関して

【ご来館されるお客様へ】

~ ご協力のお願い ~

次のお客様についてはご来館をご遠慮ください。

- 発熱、風邪症状、味覚障害など体調に不安のある方

(展示室内で激しく咳きこまれるなど、風邪のような症状のある方には、ご退館をお願いする場合がございます)

-新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者として現在経過観察中の方

-感染拡大している地域や国への渡航歴が14日以内にある方

-当施設では、マスクの着用は任意といたしますが、状況に応じて、マスクの着用をお願いする場合がございます。

-お客様同士の適切な間隔をとるようにお願いします。

-咳が出る場合やお客様同士の適切な距離が確保できないような場所では、周囲へのご配慮をお願いします。

-入館時の非接触での検温にご協力をお願いします。

-館内では、こまめな手洗いや手指消毒の徹底をお願いします。

-飛沫予防のため、会場内での会話等は極力お控えいただきますようお願いいたします。

-壁や展示ケースには触れないようお願いします。

-展示室内の混雑を避けるため、入場制限を行う場合がございます。

-ベビーカーでのご入場はご遠慮いただいております。ご入場の際は、館内ベビーカー置き場をご利用ください。

【館内における感染防止の取り組み】

-関係機関からの最新情報の収集に努め、感染予防、感染防止に細心の注意を払います。

-館内スタッフの健康管理

-出勤時における発熱の有無、健康状態の確認

-マスク着用

-こまめな手洗いとアルコール消毒の徹底

-スタッフ間における適切な距離の確保

-換気

-外気を取り入れながらの空調運転

-開口可能部分の常時あるいは定期的な開放による換気

-消毒

-手指消毒液の設置

-来館者エリアの清掃強化、手すりや椅子等、共有部分の定期的な消毒

-トイレのジェットタオルの使用は休止

-各種サインによる間隔保持と誘導サインを設置

■グッズに関して

-売切れ次第終了となります。

-内容などは諸般の事情により予告なく変更・中止する場合がございます。

-商品は後日別会場での販売や、通販等で再販売する可能性がございます。

-初期不良を除き、商品の返品・交換はお受けできませんので予めご了承ください。

-不良交換の場合、購入時のレシートが必要となります。レシートがない場合、

交換対応いたしかねますので予めご了承ください。

-購入商品と会計内容は必ずその場で確認をお願いいたします。その場を離れた後の釣銭など会計間違い、

商品返品交換、追加購入は対応致しかねますのであらかじめご了承ください。

-お一人様1会計のみとさせていただきます。

-転売目的でのグッズ購入はお断りさせて頂いております。

-掲載している商品は一部になります。

-完売・品切れ情報については、刃牙展公式サイト及び展覧会SNSには反映されません。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/10-18:16)