KADOKAWA公式オンラインストアでは予約者の中から抽選で国内非売品グッズセットが当たる!



株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:夏野 剛)は、Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) の日本法人であるActivision Blizzard Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表:Garrett Brodie)の国内ディストリビューションパートナーとして、2023年6月6日(火)発売予定のアクションRPGシリーズの新作「ディアブロ IV」パッケージ版の店舗購入特典をお知らせいたします。





◆◆パッケージ版 予約・購入でもらえる特典情報一覧◆◆





AMAZON



購入特典:高画質アートプリント「天使」(サイズ:約30×45cm)







Amazon.co.jp

・【PS4】(https://www.amazon.co.jp/dp/B0BXT2BTMZ/)

・【PS5】(https://www.amazon.co.jp/dp/B0BXSZNVKW/)



※Amazon、Amazon.co.jp、及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, lnc. またはその関連会社の商標です。





KADOKAWAグループ公式オンラインストア



購入特典: 『ディアブロIV』オリジナルA4クリアファイル(リリス コンセプトアートver.)





・カドカワストア(https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/ediablo4/)

・ebten(https://ebten.jp/p/7015023060601)

・キャラアニ.com(https://www.chara-ani.com/list.aspx?search=k:diablo4)





予約者対象抽選特典:『ディアブロIV』日本未発売 限定コレクターズ・ボックス

2023年5月28日(23時59分)までに、「カドカワストア」「ebten」各店にて『ディアブロIV』を予約した方の中から抽選で各1名様に、日本国内非売品のグッズ「限定コレクターズ・ボックス」をプレゼント。



※本日より以前にご予約いただいた方も抽選の対象となります。また、発送は「ディアブロIV」発売日以降となります。当選発表は発送をもって替えさせていただきます。

※詳細はカドカワストア、ebten各商品ページをご確認ください。





GEOオンライン



購入特典: 『ディアブロIV』オリジナルクラスアイコンステッカー











TSUTAYA



購入特典: 『ディアブロIV』オリジナルロゴステッカー











Wonder Goo



購入特典:『ディアブロIV』オリジナル「LILITH Ver.キャンバスアート」











エディオン、上新電機、テイツー(古本市場)、ビックカメラグループ(コジマ、ソフマップ)、ヤマダ電機、ヨドバシカメラ ※50音順



購入特典:『ディアブロIV』オリジナルA4クリアファイル2種セット(LILITH Ver. INARIUS Ver.)











※その他の店舗法人特典は詳細が決まり次第、順次発表する予定です。

※各特典は無くなり次第終了となります。また、商品の特典・仕様は予告なく変更になる場合があります。





Diablo IV (ディアブロ IV) パッケージ版



・PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5

・ジャンル:アクションRPG

・CERO Z(18歳以上対象)

・プレイ人数:1~4人

・オンライン環境:必須

・発売予定日:2023年6月6日(火)

・各 希望小売価格:9,800円(税込)

・初回生産限定DLC:乗騎「光の使者」 ※ダウンロード期限:2025年12月31日













「ディアブロ IV」に関する最新情報は、公式サイトからご覧いただけます。

https://campaign-track.net/campaign/diablo4/



