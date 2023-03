[株式会社KADOKAWA]

株式会社KADOKAWA Game Linkage (本社:東京都文京区、代表取締役社長:豊島秀介)は、 ゲームメディア「ファミ通」と「ゲームの電撃」が手掛けるゲーム情報特別番組を2023年3月18日(土)に配信しました。

番組内では、ユーザー投票により2022年のベストゲームを決める「ファミ通・電撃ゲームアワード2022」発表・授賞式のほか、カプコンのサバイバルホラーゲーム『バイオハザード』シリーズをテーマにした「『バイオハザード』ゲーマー総選挙」、お笑い芸人による「お笑いゲームネタNo.1決定戦 ゲームネタグランプリ 第2回」を実施し、5時間超にわたりゲームにまつわる様々な“No.1”を発表しました。



各企画の結果は以下の通りです。





ゲームファンが選んだ2022年のベストゲームを表彰。「ファミ通・電撃ゲームアワード2022」“Game of the Year”は『ELDEN RING(エルデンリング)』!













「ファミ通・電撃ゲームアワード2022」は、ゲームメディア「ファミ通」と「ゲームの電撃」がタッグを組み発足した国内最大級のユーザー投票型ゲームアワードです。ゲームファンから厚く支持され、ゲーム業界を大いに盛り上げた優れたゲーム・人物・ゲームメーカーなどを、投票によって選びます。

今回、ゲームファンからもっとも支持された作品に贈られる大賞“Game of the Year”に輝いたのは、『ELDEN RING(エルデンリング)』(フロム・ソフトウェア)です。

本作は、多彩なシチュエーションを持つ広大な世界で自由度の高い冒険を楽しめるアクションRPGで、圧巻の美しさを誇る世界観なども話題になりました。世界累計出荷本数は2,000万本を達成(2023年2月時点)し、まさに世界中のゲームファンを魅了する作品となっています。



また、今回もっとも多くの賞を獲得したのは、2023年2月に1周年を迎えたスマートフォン&PC向けRPG『ヘブンバーンズレッド』(Wright Flyer Studios × Key)です。“ルーキー部門”、“ゲームアプリ部門”、“ボイスアクター部門”、“ミュージック部門”の4冠となりました。



そのほか、各部門の受賞結果の詳細は以下の記事をご確認ください。

ファミ通.com: https://www.famitsu.com/news/202303/18296051.html

電撃オンライン: https://dengekionline.com/articles/177426/









『バイオハザード』ゲーマー総選挙、ファンが選んだシリーズNo.1は『バイオハザード4』!





















特定のゲームに特化した“濃い総選挙”をお届けする新企画「ゲーマー総選挙」。記念すべき1回目となる今回のテーマは、カプコンのサバイバルホラーゲーム『バイオハザード』です。シリーズプロデューサー・川田将央さんを特別ゲストとしてお迎えし、プレイヤーが選ぶ“最高の1作”のほか、好きなキャラクター、憎いキャラクター、印象に残っているステージギミックといった部門の発表が行われました。

約5,000票の投票があった中、“最高の1作”に選ばれたのは、2005年に発売された『バイオハザード4』です。「過去作からのフルモデルチェンジに大成功した」、「完成度が高い。怖さと爽快感のバランスが秀逸!」など、本作の魅力を熱く語る多くのコメントをいただきました。







お笑いゲームネタグランプリ、優勝は「超平和万博」!

















「お笑いゲームネタNo.1決定戦 ゲームネタグランプリ 第2回」は、ゲーム好き芸人にゲームにまつわるネタを披露してもらい、誰が一番おもしろかったかを決定するグランプリです。事前のオーディションには、100組を超えるゲーム好き芸人が参加。オーディションを勝ち抜いた10組が、3月18日の本選に進出しました。

司会はマヂカルラブリー・村上さん、審査員は野田クリスタルさん、「ゲームセンターCX」「勇者ああああ」などの放送作家・岐部昌幸さん、「ファミ通.com」編集長・三代川正が務め、特別審査員として名越スタジオ 代表取締役・名越稔洋さんが参加しました。



並み居るゲーム好き芸人が名を連ねる中、決勝へはシューマッハ、超平和万博、無尽蔵、ものまね三銃士の4組が進出。最終的に「3大RPGは?」をお題にした掛け合いで会場を爆笑の渦に巻き込んだ超平和万博が優勝となり、賞金として100万円が贈呈されました。















「ファミ通」&「ゲームの電撃」が送るゲーム情報特番、アーカイブ公開中!





















◆ファミ通について



あらゆるゲーム情報を取り扱う、国内最大級のゲーム情報総合メディア。1986年より刊行しているゲーム総合誌『週刊ファミ通』(毎週木曜日発売)をはじめ、ゲーム・エンタメ情報サイト「ファミ通.com」、スマホゲーム情報サイト「ファミ通App」といったWEBサイトを展開。そのほか、子ども向けゲーム情報誌『てれびげーむマガジン』、「ファミ通チャンネル」や「ファミ通App YouTubeチャンネル」などの動画配信チャンネル、攻略本やビジュアルファンブックなど、ファミ通グループではさまざまなメディアやコンテンツを展開しています。

「ファミ通.com」公式サイト: https://www.famitsu.com/





◆ゲームの電撃について



電撃が贈るゲームメディアブランド。ゲームを中心にさまざまなエンタメ情報を毎日配信するWEBサイト「電撃オンライン」、ゲーム攻略本や設定資料集などの書籍を発売する「電撃の攻略本」、すべてのPlayStationファンへ向けて深く濃い情報をWEBで発信する『電撃PlayStation』、ゲーマーに贈るニンテンドー専門誌『電撃Nintendo』(偶数月21日発売)など、多岐にわたる媒体で展開しています。

「電撃オンライン」公式サイト: https://dengekionline.com/





◆KADOKAWA Game Linkageについて



株式会社KADOKAWA Game Linkage(代表取締役社長:豊島 秀介)は、株式会社KADOKAWAの100%子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。

公式サイト: https://kadokawagamelinkage.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/20-12:46)