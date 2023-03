[株式会社KADOKAWA]

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:夏野 剛)は、ニコニコチャンネルプラスにて、新チャンネル「根岸愛・反田葉月の大きな声では言えません」を2023年3月9日(木)にオープン、3月23日(木)19時より、90分拡大スペシャルとして初回生配信を実施します。











初回生配信は、90分拡大スペシャル



PASSPO☆の元メンバーでリーダーの声優・根岸愛と、paletの元メンバーの声優・反田葉月が、パーソナリティーを務めるニコニコチャンネルプラス「根岸愛・反田葉月の大きな声では言えません」がオープン!



大きな“声”では言えないような素の2人の魅力に迫りつつ、視聴者の皆さまとコメントを通して、コミュニケーションを取っていくトークバラエティー番組です。



初回配信は、3月23日(木)19時より、90分拡大スペシャルとして生配信。

有料パートでは、2人によるカラオケ大会や、コスプレ衣装配信で番組を盛り上げます。



▼初回生配信視聴URL

https://nicochannel.jp/negishi_tanda/live/smmSRLdXKaGxDtWAHXsDiLAB

2023年3月23日(木)19:00~20:30 配信予定

前半は誰でも視聴可能なので、ぜひリアルタイムでご視聴ください!

※配信時間は変更の可能性があります。



▼皆様からのお便りも募集中

・ふつおた(ふつうのお便り)

・2人への応援メッセージ

・こんな企画をやって欲しい! など

https://forms.gle/NuZhwXHXCbFWtc856



▼公式Twitter

次回の番組配信やお知らせなどは公式Twitterでも随時更新!

https://twitter.com/negishi_tanda

また、初回配信にて、2人に着て欲しいコスプレ衣装のアンケートも実施予定!

ハッシュタグ「#ねぎたん」で番組へのコメント、感想もお待ちしています!





根岸愛・反田葉月プロフィール







根岸愛(ねぎし あい) 生年月日:9月27日 埼玉県出身

特技:ゲーム、ピアノ

TV:『D4DJ All Mix』松山ダリア

舞台:『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~』他

毛呂山町観光大使(2015~)としても活動!



反田葉月(たんだ はづき) 生年月日:2月28日 広島県出身

特技:ギター、ダンス

TV:『D4DJ All Mix』桜田美夢、『カードファイト!! ヴァンガード will+Dress』鹿足ヒマリ

舞台:Lyrical Lily『千リ!の道も一歩から』他

TikTokフォロワー18万人!同年代や女性ファンが急増中!





ニコニコチャンネルプラス「根岸愛・反田葉月の大きな声では言えません」概要



チャンネルURL:https://nicochannel.jp/negishi_tanda/

月額料金:550円(税込)

会員特典:月1回以上の生配信の視聴に加えて、

・生配信バックナンバー見放題!

・会員限定の生配信おまけ動画も視聴可能!

・オフショットや本人コメントもあるかも!?

・会員限定のグッズ販売も!?

など、会員限定の特典がもりだくさん!



▼入会はコチラ

https://nicochannel.jp/negishi_tanda/my/membership-plan



