2023年3月8日(水)発売



株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:夏野剛)は、世界累計800万本の人気ゲーム「Detroit: Become Human」の日本を舞台としたオリジナル公式コミック『DETROIT BECOME HUMAN-TOKYO STORIES-』1巻を2023年3月8日(水)より発売開始します。







■あらすじ

2038年、東京。

人間そっくり、あるいは人間以上の外見・知能を備えるアンドロイドたちは、人間に代わって社会で様々な作業を担うことになった。

アメリカでの反アンドロイド勢力の高まりとは対照的に、日本ではアンドロイドのアイドル・レイナの人気をはじめ、その運用に明るい未来が見られていた。

しかし裏では、人間に逆らうことのできないアンドロイドたちへ、職を失った人間の怒りや嫉妬などの感情がぶつけられ、両者間のゆがみは隠しきれないものとなっていく…。



やがて混沌の中、自らの「意志」と「感情」を獲得した変異体アンドロイドが現れる。

これは、一人の人間の少女を中心に紡がれる、自由意志をもったアンドロイドたちの、日本での「革命」の物語である。



■「Detroit: Become Human」とは

人間とアンドロイドが共生する近未来を描き、プレイヤーの選択により物語がさまざまに分岐するオープンシナリオ・アドベンチャーゲーム。2018年発売以来、全世界で好評を博し、累計販売本数は800万本を超えています。



【書誌情報】

BRIDGE COMICS

『DETROIT BECOME HUMAN-TOKYO STORIES-』1

漫画:墨田モト/原作:QUANTIC DREAM/ストーリー:猿渡かざみ

発行:株式会社KADOKAWA

定価:726円(本体660円+税)

判型:B6判

ページ数:144ページ

商品形態:コミック

発売日:2023年3月8日(水)

ISBN:978-4-04-913526-8



Published under license from Quantic Dream SAS. Based on the video game “Detroit: Become Human”

(C) 2018 – 2023 Sony Interactive Entertainment Europe, developed by Quantic Dream. “Detroit Become Human” is a trademark of Sony Interactive Entertainment Europe.

Quantic Dream and Quantic Dream logos are trademarks of Quantic Dream SAS. All rights reserved.



【KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ】

https://www.kadokawa.co.jp/product/322007000671/



▼試し読みはこちら

https://comic-walker.com/contents/detail/KDCW_CB01203196010000_68/



