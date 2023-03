[株式会社KADOKAWA]

応募総数198作品の中から大賞1作品、各部門賞3作品、mimicle特別賞7作品が決定!





株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:夏野剛)は、ボイスドラマ配信マーケット『mimicle(ミミクル)』にて開催したボイス投稿コンテスト『第1回 告白ボイスコンテスト』の選考結果を、3月17日(金)に同サイト上で発表いたしました。





『第1回 告白ボイスコンテスト』は、2022年12月21(水)から2023年1月22日(日)まで応募受付とリスナーによる投票を行いました。投稿を募集した「フリー部門」「リーディング部門」「ワンフレーズ部門」で総数198作品のご応募をいただき、厳正なる選考の結果、大賞1作品、各部門賞3作品、mimicle特別賞7作品が決定いたしました。



◆『第1回 告白ボイスコンテスト』受賞作品発表ページ

https://mimicle.com/lp/kokuhaku-contests-result



<選考委員>

・御影瑛路(心づくし音屋プロデューサー/ポストワールド代表)

・響ゆい(VTuber)

・大村正明(mimicleプロデューサー/音声ビジネス事業部 部長)



大賞にはmimicle original動画広告のジングル出演ほか、「Appleギフトカード」または「Google Playカード」3万円分を進呈。フリー部門、リーディング部門、ワンフレーズ部門の各賞には「Appleギフトカード」または「Google Playカード」1万円分を進呈。そして、mimicle特別賞には「Appleギフトカード」または「Google Playカード」5000円分を進呈します。







第1回 告白ボイスコンテスト 選考結果





■大賞

新兎わい告白ボイスコンテストリーディング部門「後輩」

新兎わい 様

https://mimicle.com/voice/vEe4rt44



■フリー部門賞

【告白ボイスコンテスト】先生、、だいすき、、【夢星もか】

夢星もか 様

https://mimicle.com/voice/K0PZRQE4



■リーディング部門賞

【告白ボイスコンテスト/リーディング部門】ミラ・ルプス/ハコネクト所属

ミラ・ルプス 様

https://mimicle.com/voice/z8s1TjgH



■ワンフレーズ部門賞

後輩ヒロインからの告白。【告白ボイスコンテスト ワンフレーズ部門】

神代そら 様

https://mimicle.com/voice/tv8MQFIm



その他、mimicle特別賞(7作品)及び各賞への選考委員からの選評は、『第1回 告白ボイスコンテスト』受賞作品発表ページにてご確認ください。

https://mimicle.com/lp/kokuhaku-contests-result







配信プラットフォーム





プラットフォーム : mimicle

【iOS】https://apps.apple.com/jp/app/mimicle/id1621248013

【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kadokawa.mimicle

【Windows】https://mimicle.com/

【Twitter】https://twitter.com/mimicleJP







権利表記



イラスト:甘城なつき

(C) 2022 KADOKAWA CORPORATION

(C) 2022 NURUSAKU, Inc.



