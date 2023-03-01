［株式会社KADOKAWA］

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：夏野剛）が発行する『週刊ザテレビジョン』の最終号が3月1日（水）に発売。表紙＆中面SPグラビアにNEWSからTravis Japanまでのジャニーズ13組が登場。さらに、本誌創刊号で表紙を飾った薬師丸ひろ子から長渕剛、木村拓哉、ナインティナインなどゆかりある豪華なスターのSPインタビューも掲載する。『週刊ザテレビジョン』はジャニーズタレントのグラビアを含むすべてのページを電子化した電子雑誌としても配信中。スマホで『週刊ザテレビジョン』が丸ごと読めます！







『週刊ザテレビジョン』の最終号は、ジャニーズ13組が登場するSP表紙が目印。NEWSから関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、King＆Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanがグループごとにレモン持ち！ 裏表紙では全76人それぞれのソロレモンカットも!! 中面グラビアでは、本誌の思い出トークと共に、表紙＆特集を自由にプロデュースする妄想編集会議を開催。懐かしの誌面再現カットにも注目。また、HiHi JetsからAぇ! groupまでジャニーズJr.5グループのメモリアルトークも掲載。そして、SPインタビューとして、‘82年の本誌創刊号の表紙を飾った薬師丸ひろ子、レモンを持たなかった伝説を残す長渕剛、表紙最多登場を誇る木村拓哉のほか、ナインティナイン、三谷幸喜、佐久間宣行といった豪華な面々が登場する。センター付録には、創刊号から最終号までの歴代表紙コレクションを収録。そのほか114回を誇るドラマアカデミー賞を第1回から振り返るヒストリー特集、数々のスターが登場した“お宝”SHOT集も掲載する。

レモン表紙やドラマアカデミー賞、Sexy Zone＆Snow Man連載などは今後月刊ザテレビジョンへと移行するが、週刊テレビ情報誌としての刊行は今号が最後。週刊ザテレビジョン最終号は3月1日（水）発売＆配信！



『週刊ザテレビジョン』3/10号（3/1発売＆配信） 主な内容

●インタビュー

１.薬師丸ひろ子２.長渕剛３.木村拓哉４.三谷幸喜５.ナインティナイン６.佐久間宣行

●ドラマアカデミー賞フラッシュバックHISTORY

●ジャニーズ13組レモンをプロデュース

１.NEWS２.関ジャニ∞３.KAT-TUN４.Hey! Say! JUMP５.Kis-My-Ft2６.Sexy Zone７.A.B.C-Z８.ジャニーズWEST９.King＆Prince１０.SixTONES１１.Snow Man１２.なにわ男子１４.Travis Japan

●ジャニーズJr.メモリアルトーク

●歴代表紙コレクション

●TVスターお宝SHOT集

●「すちゃらかTV!」最終回SP



★『週刊ザテレビジョン』 A4ワイド判 特別定価680円

※一部地域では発売日が異なります

北海道・青森版／秋田・岩手・山形版／宮城・福島版／長野・新潟版／富山・石川・福井版／首都圏版／静岡版／中部版／関西版／岡山・四国版／広島・山口東・島根・鳥取版／福岡・佐賀・山口西版 ／鹿児島・宮崎・大分版／熊本・長崎・沖縄版 ／

【紙書誌】https://www.kadokawa.co.jp/product/322203000979/



★電子版『週刊ザテレビジョン』毎週水曜日配信 特別定価680円

※電子版の番組表は首都圏版になります

BOOK☆WALKER、Amazon kindle store ほか、各電子書店で好評配信中！

【電子版】https://www.kadokawa.co.jp/product/322203000268/



（関連サイト）

●webサイト『ザテレビジョン』：https://thetv.jp/

●公式twitter：https://twitter.com/thetvjp



（紙書誌版／電子版 情報）



週刊ザテレビジョン２０２３年３／１０号

表紙：ジャニーズ13グループ

特別定価：680円

発売日／配信日：2023年03月01日

発行：株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ



企業プレスリリース詳細へ （2023/03/01-14:46）