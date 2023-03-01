Vtuberプロダクション・UniVIRTUALのニコニコチ…
［株式会社KADOKAWA］
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：夏野剛）は、日本最大級の動画サービス「ニコニコ」にて、Vtuberプロダクション・UniVIRTUALのニコニコチャンネルプラス「ゆにばーちゃる空間～You need (the)Virtual Ku-Kan～」を開設いたしました。初回生配信は、所属メンバー全員出演で3月9日（木）20時から放送されます。
「ゆにばーちゃる空間～You need (the)Virtual Ku-Kan～」概要
VtuberプロダクションUniVIRTUALの所属Vtuberを軸にお送りするバラエティチャンネル。Vtuber、ゲーム実況者、声優などゲストを迎えながら配信を予定。
月額料金：390円（税込）
次回配信予定日時：2023年3月9日（木）20:00-21:30
チャンネルURL：https://nicochannel.jp/univirtual/
※放送時間は変更の可能性があります。
所属Vtuberプロフィール
＜白玖ウタノ＞
【メイン活動】歌配信 / 弾き語り / ゲーム配信
【特技】 歌 / ギター / ピアノ
【YouTube】https://www.youtube.com/@UTANOch
【Twitter】https://twitter.com/shiratamautano
＜桃月はぐ＞
【メイン活動】ゲーム実況
【特技】 ゲーム / 歌
【YouTube】https://www.youtube.com/@HAGUch
【Twitter】https://twitter.com/momotsukihagu
＜凰牙るき＞
【メイン活動】歌配信 / ゲーム配信
【特技】 歌 / フルート
【YouTube】https://www.youtube.com/@OHGARUKIch
【Twitter】https://twitter.com/ohgaruki
＜星衣未空莉＞
【メイン活動】歌配信 / イラスト配信 / ゲーム配信
【特技】 歌 / フルート
【YouTube】https://www.youtube.com/@MIKURIch
【Twitter】https://twitter.com/hoshiimikuri
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/01-10:16）
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