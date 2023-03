[株式会社KADOKAWA]

KADOKAWA公式ECサイト・カドカワストア内「Newtype Anime Market」にて、複製原画を2023年4月16日(日)23:59まで完全受注生産で予約受付中!



KADOKAWA公式ECサイト・カドカワストア内「Newtype Anime Market」では、「安彦良和/機動戦士ガンダム THE ORIGIN展」(2023年3月17日~2023年4月16日まで)福島開催を記念して、複製原画「全6種」(新規イラスト3種+復刻イラスト3種)の完全受注生産予約を受付!





この度、株式会社KADOKAWA(所在地:東京都千代田区/代表取締役社長:夏野剛)は、「安彦良和/機動戦士ガンダム THE ORIGIN展」福島会場での開催を記念して、複製原画をKADOKAWA公式ECサイト・カドカワストア内「Newtype Anime Market」にて、完全受注生産での受付を開始します。

予約期間は2023年3月17日(金)~2023年4月16日(日)までとなります。

購入方法やグッズ画像などの詳細は、

https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/enewtype/

にて公開中です。

この機会を逃すと入手が難しい品物となります。

是非、お買い求めください。



※会場にて見本も展示されておりますが、会場での販売はございません。

ご了承ください。

※商品画像はイメージとなります。実際の商品と異なる場合がございます。

※数量限定の高額商品のため、ご予約時の決済はクレジットカード払い・携帯キャリア決済・電子マネー決済(楽天Edy、モバイルSuica)のみとさせて頂きます。ご了承ください。

※商品はすべて、2023年6月下旬より順次出荷予定となります。





商品紹介



「安彦良和/機動戦士ガンダム THE ORIGIN展」複製原画T

税込33,000円(税抜価格30,000円)

サイズ:【額装】約W318×H440×D12mm、 【原画】B4(約W257×H364mm)

素材:【B4複製原画】紙、【額】木製

生産国:日本





「安彦良和/機動戦士ガンダム THE ORIGIN展」複製原画U

税込33,000円(税抜価格30,000円)

サイズ:【額装】約W318×H440×D12mm、 【原画】B4(約W257×H364mm)

素材:【B4複製原画】紙、【額】木製

生産国:日本





「安彦良和/機動戦士ガンダム THE ORIGIN展」複製原画V

税込33,000円(税抜価格30,000円)

サイズ:【額装】約W318×H440×D12mm、 【原画】B4(約W257×H364mm)

素材:【B4複製原画】紙、【額】木製

生産国:日本







「安彦良和/機動戦士ガンダム THE ORIGIN展」複製原画D (復刻イラスト)

税込33,000円(税抜価格30,000円)

サイズ:【額装】約W318×H440×D12mm、 【原画】B4(約W257×H364mm)

素材:【B4複製原画】紙、【額】木製

生産国:日本







「安彦良和/機動戦士ガンダム THE ORIGIN展」複製原画L (復刻イラスト)

税込33,000円(税抜価格30,000円)

サイズ:【額装】約W318×H440×D12mm、 【原画】B4(約W257×H364mm)

素材:【B4複製原画】紙、【額】木製

生産国:日本







「安彦良和/機動戦士ガンダム THE ORIGIN展」複製原画P (復刻イラスト)

税込33,000円(税抜価格30,000円)

サイズ:【額装】約W318×H440×D12mm、 【原画】B4(約W257×H364mm)

素材:【B4複製原画】紙、【額】木製

生産国:日本







※掲載画像の無断使用は禁止されております。

(C) 創通・サンライズ





「安彦良和/機動戦士ガンダム THE ORIGIN展」とは?



「ガンダムエース」の創刊、そして「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」の連載開始から約20年――。

これを記念して「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」の大規模展覧会を、全国各地の展示会場で開催!

安彦良和氏完全監修のもと、圧倒的ボリュームで氏の美麗なイラストを多数展示!

氏の繊細かつ美麗な原画を通して、作品の軌跡を…どうぞ会場でご堪能ください。



▼イベント開催概要

https://the-origin-ten2022.jp/outline/?mode=fukushima



