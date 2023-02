[株式会社KADOKAWA]



日本発のプロダンスリーグ・Dリーグに参戦中のKADOKAWA DREAMSのROUND.9使用楽曲「Come Back Around」KADOKAWA DREAMS,MICHVEL JVMESが2/23より配信スタート。

フィーチャリングアーティストには、KADOKAWA DREAMS 22-23 SEASONテーマソング「THE POWER feat.Ry-lax prod.MICHVEL JVMES」を手掛けた、MICHVEL JVMESが参加。 今回の楽曲はハウス・ミュージック、ドラムンベースの影響下にあるエレクトロニック楽曲に仕上がっている。



「Come Back Around」概要









【タイトル】

Come Back Around

【アーティスト名】

KADOKAWA DREAMS,MICHVEL JVMES

【配信日】

2023年2月23日(木)0:00

【配信URL】

https://linkco.re/DdVxaFZy

【価格】

各255円(税込)

【レーベル】

D.LEAGUE RECORDS



MICHVEL JVMESプロフィール









日本のクリエイターチームBCDMG所属のProducer,DJ。

GENRE BNDR, Ry-lax, & MARZY 『PARTiES』などのプロデュースを手掛け、メジャーアーティストへの楽曲提供も行なっている。

1990年代と2000年代のヒップホップやDJ Screw、OG Ron Cなど"Chopped and Screwed"からもインスピレーションを得ており、ファンクやソウルのドラムブレイクをピッチダウンさせたサンプルも収録している。

その音楽性を自ら「チルとハード、過去と現在のコントラスト」と定義した。

2023/2/18にRy-laxとのコラボEP『125.833333』が発売。







KADOKAWA DREAMSプロフィール







日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦中のチーム。チームを率いるディレクターのKEITA TANAKAを筆頭に、チーム名のDREAMSのごとく「夢」を叶えてもらうため、プロダンサーとしての原石を発掘すべく、全国からメンバーを選出。チームメンバーは、Ryo、Aroha Imai、HINATA.M、ITTA、JURIKA、KISA、LENA、MINAMI、Rion、Sasya、颯希(SATSUKI)、yamattchi、ASUHA、Daichi、Syuichi。そして今季よりTSYが加入し、16名でさらなる高みを目指す。

Twitter/ Instagram/ TikTok :@kadokawa_dreams



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/23-12:15)